تأكد هبوط هيلاس فيرونا إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي السبت بعدما خسر أمام ميلان (4-1)، على ملعب سان سيرو في الجولة الـ36 من المسابقة.

وبذلك تجمد رصيد هيلاس فيرونا، عند 25 نقطة في المركز التاسع عشر، ليلحق بفريق بينفينتو (الأخير)، إلى الدرجة الثانية، قبل نهاية البطولة بجولتين، بينما يحتل ميلان المركز السادس بـ60 نقطة.

وتمكن هيلاس من تحقيق 7 انتصارات فقط، حتى الاَن في الدوري الإيطالي، هذا الموسم، بينما تعادل 4 مرات، وخسر 25 وسجل 29 هدفًا بينما استقبلت شباكه 75 هدفًا.

يوفنتوس 3 – بولونيا 1