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رقم الخبر: 218727 تاريخ النشر: أيار 06, 2018 الوقت: 10:59 الاقسام: رياضة  
لوكوموتيف موسكو بطلا للدوري الروسي

لوكوموتيف موسكو بطلا للدوري الروسي

أحرز لوكوموتيف موسكو لقبه الأول في الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم في 14 عاما بفوزه 1-صفر على زينيت سان بطرسبرج السبت.

وكان هدف المهاجم البرتغالي ايدر في الدقيقة 87 كافيا؛ ليمنح لوكوموتيف التقدم بفارق سبع نقاط في الصدارة، وهو فارق لا يمكن لمنافسيه تعويضه.

واشترك ايدر في الدقيقة 80 وحول تمريرة فلاديسلاف إجناتييف العرضية إلى الشباك ليمنح لوكوموتيف اللقب.

وتستضيف روسيا كأس العالم من 14 يونيو/ حزيران إلى 15 يوليو / تموز في 11 مدينة بينها موسكو وسان بطرسبرج وسوتشي.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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