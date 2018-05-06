حقق بايرن ميونخ الفوز على مضيفه كولن (3-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب "راين إينرجي ستاديون" ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر البوندسليجا.

وسجل أهداف البايرن كل من خاميس رودريجيز (59) وروبرت ليفاندوفسكي (61) وكورينتين توليسو (78)، بينما جاء هدف كولن عن طريق نيكلاس سولي مدافع الفريق البافاري بالخطأ في مرماه بالدقيقة (30).

ورفع بايرن رصيده إلى 84 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد كولن عند 22 نقطة في ذيل الترتيب، علمًا بأن البايرن حسم تتويجه باللقب رسميًا من قبل.

فيردربريمن صفر – بايرليفركوزن صفر

دورتموند 1 – ماينز 2

فرانكفورت 3 – هامبورج صفر

شتوتجارت 2 – هوفنهايم صفر

مونشنغلادباخ 3 – فرايبورج 1

هانوفر 3 – هرتابرلين 1

اوجسبورج 1 – شالكه 2

لايبزيج 4 – فولفسبورج 1