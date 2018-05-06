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رقم الخبر: 218724 تاريخ النشر: أيار 06, 2018 الوقت: 10:58 الاقسام: رياضة  
ایران تتأهل الى نهائیات بطولة العالم للمصارعة الروماینة للشباب
في كازاخستان ..

ایران تتأهل الى نهائیات بطولة العالم للمصارعة الروماینة للشباب

تمكن "حسن فروزندة" المصارع الایراني للوزن 87 كغم المشارك في بطولة كازاخستان للمصارعة الرومانیة للشباب، تمكن من التأهل الى مرحلة التصفیات النهائیة لهذه البطولة.

وبدأت بطولة العالم للمصارعة الرومانیة للشباب منذ صباح  الجمعة في "مدینة اكتاؤو" بجمهوریة كازاخستان، وفي 5 اوزان حیث فاز المصارع الایرانی للوزن 87 كغم "حسن فروزندة" فی الجولة الاولى من هذه البطولة السبت على منافسه الكازاخي.

كما في الجولة الثالثة من البطولة تمكن فروزندة من هزیمة منافس كازاخي آخر بنتیجة 8-1 لیتأهل الى مرحلة التصفیات النهائیة للحصول علي الذهبیة فی هذه المنافسات.

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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