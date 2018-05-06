تمكن "حسن فروزندة" المصارع الایراني للوزن 87 كغم المشارك في بطولة كازاخستان للمصارعة الرومانیة للشباب، تمكن من التأهل الى مرحلة التصفیات النهائیة لهذه البطولة.

وبدأت بطولة العالم للمصارعة الرومانیة للشباب منذ صباح الجمعة في "مدینة اكتاؤو" بجمهوریة كازاخستان، وفي 5 اوزان حیث فاز المصارع الایرانی للوزن 87 كغم "حسن فروزندة" فی الجولة الاولى من هذه البطولة السبت على منافسه الكازاخي.

كما في الجولة الثالثة من البطولة تمكن فروزندة من هزیمة منافس كازاخي آخر بنتیجة 8-1 لیتأهل الى مرحلة التصفیات النهائیة للحصول علي الذهبیة فی هذه المنافسات.