انطلقت عند السابعة من صباح اليوم، الاحد 6 ايار 2018 عملية الاقتراع للانتخابات النيابية 2018 في 15 دائرة انتخابية لانتخاب 128 نائبا، بعد تمديد للمجلس المنتخب في العام 2009 لثلاث مرات، بسبب عدم الاتفاق على قانون انتخابي جديد.

وبدأ توافد الناخبين الذين بلغ عددهم حوالى 3746446 ناخبا منذ الصباح الباكر، للمارسة حقهم في الاقتراع، وسط أجواء هادئة، وتدابير أمنية مشددة، أمام مراكز الاقتراع وداخلها، وفي حضور مندوبي المرشحين و"الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" "لادي"، على أن تقفل الصناديق السابعة مساء.

وينتخب اللبنانيون لأول مرة وفق النظام النسبي، في أول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ تسعة أعوام، ووفق القانون الجديد فقد قسم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية، يتراوح عدد المقاعد فيها بين 5 و13، حيث يختار اللبنانيون 128 نائبا من أصل 592 مرشحا.

ويفرض القانون الجديد تشكيل لوائح مغلقة، مما أطاح بإمكانية الترشح الفردي، وأجبر المستقلين والناشطين على الانضواء في لوائح، وبالتالي تشكلت لوائح لا يجمع بينها أي برنامج سياسي مشترك، وضمت أحيانا كثيرة أضدادا في السياسة.

كما سمح القانون الجديد للبنانيين المقيمين في الخارج بالمشاركة في الانتخابات للمرة الأولى شرط أن يكونوا سجلوا أسماءهم مسبقا لدى البعثات اللبنانية، وقد انتخب المغتربون على مرحلتين يومي 27 و29 أبريل/نيسان الماضي.