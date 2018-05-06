اطلقت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، على الجمعة القادمة، "جمعة الاعداد والنذير" كـ موعداً، للتحضير لـ " مليونية العودة الكبرى"، وذلك في الرابع عشر من ايار/مايو الجاري، وهو اليوم الذى اعلن عنه "دونالد ترامب" موعداً لنقل السفارة "الأمريكية" إلى القدس المحتلة.

ودعت الهيئة، أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده في غزة والضفة والقدس، ومخيمات الشتات والــ 48 إلى أن يجعلوا من الجمعة القادمة (جمعة الاعداد و النذير) موعداً للتحضير(لمليونية العودة) يوم 14/05 كرسالة قوية إلى "ترامب" وغيره, بأن "صفقة القرن" لن تمر، بل ستدوسها أقدام العائدين بالملايين إلى أرض الوطن المغصوب.

وأعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، أن الثلاثاء القادم 08/05/2018، يوماً لتكريم شهداء "مسيرة العودة" من الصحفيين الأبطال، وعقد مهرجانات تكريم في مخيم العودة شرق غزة لهذا الأمر.

وأهابت الهيئة بكل الشعوب العربية والإسلامية، وكل أحرار العالم إلى استنفار طاقاتها وعشقها للقدس وللأقصى، لمساندة الشعب الفلسطيني في مسيرته المليونية لتحقيق أهدافه وعلى رأسها تحرير الأرض والمقدسات وإنهاء الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة منذ 12 عام.

كما وطالبت، الحقوقيين والاعلاميين والأحرار وكل المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية والمجتمع الدولي، لمساندة المسيرات وفضح جرائم الاحتلال الذي يستبيح دماء الأطفال والنساء والصحفيين ورجال الاسعاف ولا يأبه بالقانون الإنساني، ولا بكل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان.