وقال المركز في بيان مساء السبت، إن "‏مفارز الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات صلاح الدين وبمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت من الوصول الى احد مخابئ العبوات والصواريخ".

وأضاف أنه تم "ضبط بداخله 34 مقذوف مختلف العيارات و21 مسطرة تفجير و13 عبوة سعة ٢٠ لتر و9 صواريخ ضد الاشخاص و7 صواريخ ضد الدروع و4 صواريخ جهنم في احدى المناطق بقضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين"، مشيراً الى "تفجيره موقعيا من قبل مفارز الهندسة العسكرية".وأعلن القائد العام للقوات المسلحة العراقية، حيدر العبادي، في (9 كانون الاول 2017)، تحرير أرض العراق بالكامل من تنظيم "داعش" لارهابي.