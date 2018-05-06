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رقم الخبر: 218716 تاريخ النشر: أيار 06, 2018 الوقت: 10:42 الاقسام: عربيات  
الإعلام الأمني يضبط مخبأ للعبوات والصواريخ في صلاح الدين

الإعلام الأمني يضبط مخبأ للعبوات والصواريخ في صلاح الدين

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، عن ضبط مخبأ للعبوات والصواريخ في محافظة صلاح الدين وسط البلاد .

وقال المركز في بيان مساء السبت، إن "‏مفارز الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات صلاح الدين وبمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت من الوصول الى احد مخابئ العبوات والصواريخ".

وأضاف أنه تم "ضبط بداخله 34 مقذوف مختلف العيارات و21 مسطرة تفجير و13 عبوة سعة ٢٠ لتر و9 صواريخ ضد الاشخاص و7 صواريخ ضد الدروع و4 صواريخ جهنم في احدى المناطق بقضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين"، مشيراً الى "تفجيره موقعيا من قبل مفارز الهندسة العسكرية".وأعلن القائد العام للقوات المسلحة العراقية، حيدر العبادي، في (9 كانون الاول 2017)، تحرير أرض العراق بالكامل من تنظيم "داعش" لارهابي.

 

 
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مصدر الخبر: العالم
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