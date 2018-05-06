اعلن رئيس منظمة التنمية التجارية الايرانية، تسجيل الصادرات السلعية غير النفطية نموا بنسبة 15 بالمئة خلال فترة 21 مارس/آذار- 20 ابريل/نيسان 2018، عن الفترة المناظرة 2017.

واوضح مجتبى خسروتاج في مراسم تكريم المصدرين النموذجيين في محافظة اصفهان (وسط ايران) السبت، بأن سيتم تدشين مشاريع تنموية بقيمة 8 مليارات دولار في البلاد هذا العام، من شأنها تعزيز الطاقة التصديرية بـ 8 مليارات دولار.

وأشار الى أن قطاع الصادرات سجل نموا بواقع 3 مليارات دولار في السنة المالية المنتهية 20 مارس/آذار 2018، في مقابل نمو الواردات بواقع 10 مليارات دولار، ما يعكس عجزا بالميزان التجاري بـ 7 مليارات دولار.