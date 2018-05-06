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|رقم الخبر: 218715
|تاريخ النشر: أيار 06, 2018
|الوقت: 10:43
|الاقسام: اقتصاد
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صادرات إيران من السلع غير النفطية تنمو 15 بالمئة
اعلن رئيس منظمة التنمية التجارية الايرانية، تسجيل الصادرات السلعية غير النفطية نموا بنسبة 15 بالمئة خلال فترة 21 مارس/آذار- 20 ابريل/نيسان 2018، عن الفترة المناظرة 2017.
واوضح مجتبى خسروتاج في مراسم تكريم المصدرين النموذجيين في محافظة اصفهان (وسط ايران) السبت، بأن سيتم تدشين مشاريع تنموية بقيمة 8 مليارات دولار في البلاد هذا العام، من شأنها تعزيز الطاقة التصديرية بـ 8 مليارات دولار.
وأشار الى أن قطاع الصادرات سجل نموا بواقع 3 مليارات دولار في السنة المالية المنتهية 20 مارس/آذار 2018، في مقابل نمو الواردات بواقع 10 مليارات دولار، ما يعكس عجزا بالميزان التجاري بـ 7 مليارات دولار.
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