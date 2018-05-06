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رقم الخبر: 218715 تاريخ النشر: أيار 06, 2018 الوقت: 10:43 الاقسام: اقتصاد  
صادرات إيران من السلع غير النفطية تنمو 15 بالمئة

صادرات إيران من السلع غير النفطية تنمو 15 بالمئة

اعلن رئيس منظمة التنمية التجارية الايرانية، تسجيل الصادرات السلعية غير النفطية نموا بنسبة 15 بالمئة خلال فترة 21 مارس/آذار- 20 ابريل/نيسان 2018، عن الفترة المناظرة 2017.

واوضح مجتبى خسروتاج في مراسم تكريم المصدرين النموذجيين في محافظة اصفهان (وسط ايران) السبت، بأن سيتم تدشين مشاريع تنموية بقيمة 8 مليارات دولار في البلاد هذا العام، من شأنها تعزيز الطاقة التصديرية بـ 8 مليارات دولار.

وأشار الى أن قطاع الصادرات سجل نموا بواقع 3 مليارات دولار في السنة المالية المنتهية 20 مارس/آذار 2018، في مقابل نمو الواردات بواقع 10 مليارات دولار، ما يعكس عجزا بالميزان التجاري بـ 7 مليارات دولار.

 

 
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