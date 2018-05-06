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رقم الخبر: 218713 تاريخ النشر: أيار 06, 2018 الوقت: 10:40 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
احذر من الشخير بصوت مرتفع أثناء النوم !

احذر من الشخير بصوت مرتفع أثناء النوم !

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن إصدار المرء صوت "شخير" مرتفع يضعف الجمجمة، كما أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى الغيبوبة والسكتة الدماغية وحتى الموت.

ونشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية نتائج الدراسة، التي أجراها الدكتور ريك نيلسون، من جامعة إنديانا، وقالت الدراسة: لأسباب غير واضحة، فإن الأشخاص الذين يعانون من انقطاع النفس أثناء النوم لديهم جماجم أنحف بنحو 1.23 ملم.

ويزعم الباحثون أن تآكل الجمجمة، في هذه الحالة، يصل إلى 1 مم ما يكفي للتسبب في تسرب السائل الدماغي الشوكي، الأمر الذي يعتبر مهددًا للحياة، إذ إن السائل يحمي الدماغ والنخاع الشوكي في منطقة رقيقة.

كما أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى ظهور أعراض تشبه الخرف، وكذلك الغيبوبة والسكتة الدماغية وحتى الموت.

ويحدث توقف التنفس أثناء النوم عندما تسترخي جدران الحلق وتضيق أثناء النوم، مما يقطع التنفس، وهو سبب رئيسي في الشخير.

وقال الدكتور نيلسون: "إن انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم قد يساهم بشكل ميكانيكي في تطوير الاضطرابات المتعلقة بنحافة الجمجمة".

 

 
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مصدر الخبر: العالم
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