الترجمة العربية لكلمة وزير الخارجية حول الاتفاق النووي قبل يومين نشر وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف كلمة قال فيها ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم ولن تتفاوض مجددا مع أي جهة حول الاتفاق النووي، حيث تم اليوم نشر الترجمة العربية لهذه الكلمة بالكامل من قبل الحساب الرسمي لظريف على موقع التواصل الاجتماعي ’’تويتر‘‘.