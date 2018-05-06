  • الأحد ٢٠ شعبان ١٤٣٩
  • الأحد , مايو 06, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 218711 تاريخ النشر: أيار 05, 2018 الوقت: 18:31 الاقسام: الوسائط المتعددة  
الترجمة العربية لكلمة وزير الخارجية حول الاتفاق النووي

الترجمة العربية لكلمة وزير الخارجية حول الاتفاق النووي

قبل يومين نشر وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف كلمة قال فيها ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم ولن تتفاوض مجددا مع أي جهة حول الاتفاق النووي، حيث تم اليوم نشر الترجمة العربية لهذه الكلمة بالكامل من قبل الحساب الرسمي لظريف على موقع التواصل الاجتماعي ’’تويتر‘‘.

قبل يومين نشر وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف كلمة قال فيها ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم ولن تتفاوض مجددا مع أي جهة حول الاتفاق النووي، حيث تم اليوم نشر الترجمة العربية لهذه الكلمة بالكامل من قبل الحساب الرسمي لظريف على موقع التواصل الاجتماعي ’’تويتر‘‘.

 

.
downloadتحميل
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 3/9452 sec