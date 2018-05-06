بغداد/نافع الكعبي - جدد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري تأكيده رفض وجود أي قوات أجنبية على أراضي بلاده، مشددا على أن بغداد متمسكة بإقامة أفضل علاقات مع تركيا، في حين نجح العراق بمساعي التصدي لترشح الكيان الصهيوني لشغل مقعد في مجلس الامن للاعضاء غير الدائميين.

وقال الجعفري، بحسب موقعه الرسمي، السبت، خلال زيارة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في أنقرة إن "العراق متمسك بإقامة أفضل العلاقات مع تركيا على أساس حُسن الجوار، ورفض تواجد أي قوات على أراضيه تقوم بزعزعة أمن واستقرار البلدين، والمنطقة".

وطالب الجعفري تركيا بسحب قواتها المنتشرة في عدد من المواقع شمالي العراق. وأعرب الجعفري عن "شكره وتقديره لمواقف تركيا الداعمة للعراق في تقديم المُساعَدات الإنسانية، والمساهمة الفاعلة في مُؤتمَر الكويت الدوليِّ لإعادة إعمار العراق"، موضحا "لا يزال العراق يتطلـع لوقوف الدول الصديقة إلى جانبه، وتعزيز التعاون الاقتصادي، والاستثماري؛ لما له من أثر كبير في تعميق العلاقات، وتفعيل المصالح المُشترَكة".

من جهته، قال جاويش أوغلو إن بلاده "تسعى لتعزيز التعاون المشترك مع العراق، واستمرار الحوارات؛ لما فيه مصلحة البلدين خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب"، متابعا "يهمنا أمن، واستقرار العراق، وشاركنا في اجتماع الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، وساهمنا بخمسة مليارات دولار".

* العراق يتصدى لـ"اسرائيل" في مجلس الامن

الى ذلك، نجح العراق بمساعي التصدي لترشح الكيان الصهيوني لشغل مقعد في مجلس الامن للاعضاء غير الدائميين.

وقال بيان لوزارة الخارجية السبت" تكللت جهود وزير الخارجية ابراهيم الجعفري رئيس (لجنة التصدي لترشح الكيان الإسرائيلي لشغل مقعد في مجلس الامن للاعضاء غير الدائميين) المنبثقة عن الجامعة العربية بالنجاح".

واضاف " اذ قام وزير الخارجية بتوجيه خطابات لنظرائه من العرب والاجانب على الصعيد الاقليمي والدولي يحثهم على التصدي لترشح (القوة القائمة بالاحتلال) لشغل مقعد مهم في مؤسسة دولية تعني بحفظ الامن والسلم الدوليين، مما يعرض مصداقيتها للخطر بسبب الممارسات والانتهاكات الخطيرة التي ينتهجها (الكيان الاسرائيلي) بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية للمسلمين والمسيحيين.

* قطر: لم ندفع فدية مقابل إطلاق سراح مختطفينا بالعراق

من جهة ثانية، أكد السفير القطري في الولايات المتحدة الأميركية مشعل بن حمد آل ثاني، أن بلاده لم تدفع "فدية لجماعات إرهابية" مقابل إطلاق سراح الصيادين القطريين الذين اختطفوا في العراق، مشيراً إلى أن قطر نجحت في تأمين الإفراج عن المختطفين من خلال العمل مع الحكومة العراقية.

وقال آل ثاني في رسالة نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية في صحفة الرأي، وفقاً لصحيفة "العرب" القطرية، إن "المقال الذي نشر في الصفحة الأولى بصحيفة واشنطن بوست في 29 أبريل تحت عنوان الأسرى القطريون أطلق سراحهم مقابل المال، يقدم رواية زائفة أنشأتها حكومة أجنبية مجهولة".

وأضاف آل ثاني، أن "ذلك المقال بدلاً من أن يشير إلى الحقائق والبيانات الرسمية، ركز على مواد قدمتها حكومة أجنبية لم تذكر اسمها"، متسائلاً "لماذا لم تنشر هذه الحكومة التي لم يكشف عن اسمها هذه المواد أثناء عملية الاختطاف وهو ما كان سيساعد في اتخاذ قرار، أو إذا كانت هذه الحكومة الأجنبية قلقة بشأن تصرفات قطر، فلماذا لا تطرح هذه القضايا مع حكومتنا".

وأشار إلى أنه، "في يونيو2017، بعد بضعة أيام من الحصار المفروض على قطر، طلبت إحدى دول الحصار من مجلس الأمن الدولي التحقيق في ما إذا كانت قطر قد دفعت فدية لإطلاق سراح المختطفين، لكن مجلس الأمن لم ينظر في هذا الادعاء الذي لا أساس له من الصحة، ولم تقدم أي دولة أدلة على ذلك".

وتابع آل ثاني، "لأن الكثير من الأخبار المزيفة قد تم اختلاقها بناء على هذه القصة، فقد قال أحد مسؤولي المخابرات الأميركية لا شيء صحيح في قصة الفدية القطرية التي تناولتها وسائل الإعلام"، معتبراً أن "كل تكرار لقصة الفدية هي محاولة لوضع قطر في دور الدولة الشريرة، متجاهلين أن هناك إرهابيين اختطفوا 26 قطرياً بريئاً".

ونوه بأن "هناك العديد من الأطراف جاءت إلى قطر وحاولت استخدام الاختطاف لابتزاز المال، لكن قطر لم تدفع فدية، ولم تقدم أية أموال للجماعات الإرهابية"، مختتماً رسالته بالقول "قطر نجحت في تأمين الإفراج عن المختطفين من خلال العمل مع الحكومة العراقية، ونحن ممتنون للعودة الآمنة لمواطنينا، ونأمل ألا يتعرض أي بلد آخر لمثل هذه المأساة".

يذكر أن 26 صيادياً قطرياً كانوا ضمن مجموعة تقوم برحلة صيد في العراق اختطفوا، في شهر كانون الأول 2015، من قبل قافلة كانت تضم 100 مسلح في الصحراء بالقرب من الحدود السعودية.

* العمليات الامنية في العراق

ميدانياً، أعلنت قوات الحشد الشعبي، السبت، عن سقوط عناصر “داعش” بكمين بالقرب من قضاء طوزخورماتو.

وذكر الحشد في بيان، ان “قوة اللواء 52 نصبت كمينا لعناصر داعش بناءً على معلومات استخباراتية تفيد بمرورهم على دراجات نارية على جسر سرحة قرب قضاء طوزخورماتو”.

واشار الى ان “قوات الحشد فتحت النار عليهم ما ادى الى وقوع خسائر بصفوف داعش فيما لاذ عدد منهم بالهروب الى جهة مجهولة”.

وفي نينوى، اعلن مركز الإعلام الامني، الجمعة، عن العثور على 30 عبوة ناسفة و21 مسطرة تفجير غرب مدينة الموصل في محافظة نينوى. وقال الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول في بيان، إنه "وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 من العثور على كدس للمتفجرات يضم 30 عبوة ناسفة محلية الصنع و21 مسطرة تفجير في قرية شندوخة غرب الموصل".

واضاف رسول، أن "هذه العبوات من مخلفات عصابات داعش الارهابية"، مبينا ان "الجهد الهندسي للفرقة قام بتدميره موقعيا".

وفي كركوك، أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، الجمعة، بأن عددا من عناصر تنظيم "داعش" سقطوا بين قتيل وجريح بقصف لطيران عراقي لمضافات التنظيم جنوب المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "طيران القوة الجوية العراقية، نفذ الجمعة، ضربات جوية قرب قرى السماكة وعدد من المضافات في محيط قضاء داقوق (٤٥ كم جنوب كركوك)، واسفرت عن تدمير المضافة ومقتل واصابة عدد من عناصر التنظيم الارهابي الذي يستخدم مواقع بين داقوق والطوز لاستهداف المدنيين والقوات الامنية".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه، أن "داعش يسعى من خلال مجاميع صغيرة وخاصة في محيط قضاء داقوق ( ٤٥كم جنوب كركوك) منها منطقة الشاي وحمرين والمنطقة المنتدة بين قضاء داقوق والطوز بمحافظة صلاح الدين".

وفي الأنبار، أعلن مركز الاعلام الامني، السبت، العثور على 8 عبوات مدفونة داخل بزل وتفجير حزامين ناسفين في الانبار.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام، العميد يحيى رسول، في بيان: إن القوات الأمنية في قيادة عمليات الأنبارتمكنت من تفجير حزامين ناسفين و3 عبوات لاصقة محلية الصنع وسبحتي تفجير عثر عليها في وقت سابق في منطقة البو شعبان”.

واشار الى ان “تم العثور وفق معلومات دقيقة على 8 عبوات مسلكة ومدفونة داخل بزل وجليكانان يحتويان مادة C4″، لافتا الى انه “تم معالجتها في منطقة البو جاسم”.

من جهته قال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان “بمعلومات استخبارية دقيقة مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة عثرت على مخبأ للمتفجرات ومواد صناعة العبوات الشديدة الانفجار وتضبط بداخله 9 جلكانات تحتوي مادة نترات الامونيوم و8 عبوات ناسفة و12 مسطرة مسلكة جاهزة للتفجير و4 عبوات ناسفة كبيرة مربعة الشكل في منطقة البو شعبان بالرمادي”.

وفي العاصمة، أفاد مصدر في الشرطة، السبت، بأن ثلاثة مدنيين اصيبوا بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من سوق شعبي بمنطقة باوي التابعة لقضاء المدائن انفجرت، ما اسفر عن اصابة ثلاثة مدنيين بجروح مختلفة".

* موسكو تتحدث عن مصير البغدادي

تحدثت وزارة الخارجية الروسية، عن مصير زعيم تنظيم "داعش" ابو بكر البغدادي.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي أوليج سيرومولوتوف، لوكالة سبوتنيك الروسية، إن "الأنباء عن مقتل زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي وردت حسبما أذكر 10 مرات".

واضاف سيرومولوتوف "لا نستطيع القول إن البغدادي لم يعد موجودا ما لم نتأكد من أن هذه المعلومات مؤكدة بحقائق محددة".

* مكتب العبادي: بغداد تعمل على انجاح الانتخابات في إقليم كردستان

وتداولت بعض وسائل الاعلام اخبارا تفيد بوجود ضغوط على منتسبي القوات الأمنية والموظفين في إقليم كردستان من أجل إرغامهم على التصويت باتجاه معين.

واكد المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء سعد الحديثي ان هذه الإجراءات ان صحت فإنها مخالفة خطيرة للقوانين، وسيتعرض القائمون عليها للمساءلة القانونية، مبينا ان واجب اجهزة الدولة ضمان نزاهة الانتخابات واحترام سرية اقتراع الناخبين.

ودعا الحديثي المواطنين في الاقليم إلى عدم الاكتراث لمثل هذه التهديدات، مضيفا ان الحكومة الاتحادية ستقف معهم وتساندهم في ممارسة حقهم الانتخابي بكل حرية وحسب قناعة كل منهم.

* حالة انذار قصوى لتأمين الانتخابات

وفي السياق ذاته، دخلت القوات الامنية العراقية منذ منتصف الليلة الماضية حالة الانذار القصوى لتأمين الانتخابات العامة التي ستجري السبت المقبل.

وقال مصدر رسمي عراقي إن “القوات الامنية باشرت بدخول جميع قطعاتها حالة الانذار القصوى (الإنذار ج)”. وأضاف، أن القوات الأمنية وجهت بـ “التحاق جميع المنتسبين يلتحقون، بما فيهم المجازين”.

واشار الى ان “حالة الإنذار ستستمر لحين انتهاء الانتخابات النيابية، المزمع اجراءها في 12 أيار الجاري”.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن خلال مؤتمر صحافي في بغداد: إن الخطة الامنية الخاصة بالانتخابات ستنطلق السبت بحماية القوة الجوية وطيران الجيش وجهد استخباري واسع. واشار الى ان لجنة امنية عليا تضم ممثلين عن جميع الاجهزة الامنية والاستخبارية تشرف على هذه الخطة بالتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات.

وأكد جهوزية القوات الامنية لتأمين الناخبين والمرشحين في يوم الاقتراع العام موضحا ان الخطة الامنية ستنفذ على شكل مراحل تضمن انسيابية العملية الانتخابية بمشاركة من قوات الجيش والشرطة والقوة الجوية والحشد الشعبي اضافة الى الاجهزة الاستخبارية.

ويتنافس 6898 مرشحا على 329 مقعدا برلمانيا في الانتخابات بينهم 4972 مرشحا من الذكور و2014 من الاناث فيما بلغ عدد المشمولين بأجراءات هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث 374 مرشحا منعوا من خوض التنافس الانتخابي وعدد الذين تم استبدالهم 220 مرشحا. وقد تم تخصيص 8 آلاف مركز انتخابي في أرجاء البلاد لاستقبال الناخبين.

وتعد هذه الانتخابات الرابعة في تاريخ العراق في مرحلة ما بعد سقوط نظام صدام عام 2003 وبحسب إلمفوضية العليا للانتخابات فإن أكثر من 24مليون و200 الف عراقي يحق لهم التصويت في الانتخابات من أصل إجمالي عدد سكان العراق البالغ 38 مليونا و854 مواطنا لانتخاب برلمان عراقي جديد يضم 328 نائباً بينهم 9 يمثلون الأقليات بواقع 5 مقاعد للمسيحيين وواحد لكل من الشبك والايزيديين والصابئة والكرد الفيليين.

* 3000 محام لمراقبة الانتخابات

وبادرت نقابة المحامين العراقيين لزج عدد كبيرمن المحامين ومن مختلف المحافظات بمراكز الاقتراع، وذلك للاشراف على عملية سير التصويت ومنع حدوث اية خروقات.

وقالت احلام اللامي، نقيب المحامين: تم نشر3 آلاف محامي لمراقبة الانتخابات على كافة انحاء العراق، اما المحامون الذين تم نشرهم لمراقبة الدعاية الانتخابية هم مئة محامي منتشرين على كافة انحاء العراق".





