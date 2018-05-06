قال المتحدث باسم الحكومة، رئيس مؤسسة التخطيط والميزانية في ايران، 'محمد باقر نوبخت' ان المناطق الحرة في انحاء البلاد تستقطب سنويا 13 مليون سائح، وتبلغ حصتها من اسواق الصادرات الايرانية 22 مليار دولار.

واكد نوبخت في تصريح له اليوم السبت خلال مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الامانة العامة العليا للمناطق الحرة والاقتصادية الخاصة مع مركز الاحصاء الايراني، اكد ان التقديرات المحلية والاجنبية تشير الي النمو الاقتصادي في ايران.

من جانبه، قال امين المجلس الاعلي للمناطق الحرة الايرانية 'مرتضي بانك' في هذه المراسم، ان اجمالي الكوادر العاملة في المناطق الحرة الايرانية بلغ خلال العام الايراني الماضي (انتهي في 20 مارس 2018) 285 الف شخص؛ بما يشير الي زيادة في هذا الخصوص بنسبة 6 بالمئة وذلك مقارنة بالعام الذي سبقه.



