القبض على أحد تجار المخدرات البريطانيين في إسبانيا أعلنت الشرطة البريطانية إلقاء القبض على أحد أبرز المطلوبين الهاربين في مدينة برشلونة الإسبانية على خلفية اتهامات حول نشاطه الواسع بالإتجار في المخدرات.