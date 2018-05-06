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|رقم الخبر: 218708
|تاريخ النشر: أيار 05, 2018
|الوقت: 18:21
|الاقسام: دوليات
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القبض على أحد تجار المخدرات البريطانيين في إسبانيا
أعلنت الشرطة البريطانية إلقاء القبض على أحد أبرز المطلوبين الهاربين في مدينة برشلونة الإسبانية على خلفية اتهامات حول نشاطه الواسع بالإتجار في المخدرات.
وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني يوم السبت، أن الشرطة البريطانية "سكوتلاند يارد" أعلنت إلقاء القبض على المطلوب أمنيا والبالغ من العمر 41 عاما ويدعى جيمي أكورت من قبل الشرطة الإسبانية بعد عملية شاركت فيها أيضا الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة.
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