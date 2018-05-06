صرح المدعي العام العسكري الأوكراني، أناتولي ماتيوس، بأن أكثر من 30 جنديا أوكرانيا انتحروا منذ بداية عام 2018.

وكتب ماتيوس على صفحته في فيسبوك: "منذ بداية عام 2018، انتحر 33 جنديا تابعين للقوات المسلحة والحرس الوطني والتشكيلات العسكرية الأخرى"​​. كما أشار إلى أنه تم تسجيل 24 حالة انتحار في منطقة العمليات العسكرية في دونباس. ووفقا للمدعي العام العسكري، فإن وزير الدفاع الأوكراني، يبذل كل جهد لإعادة تأهيل العسكريين من عواقب اضطرابات ما بعد الصدمة.