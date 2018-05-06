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رقم الخبر: 218706 تاريخ النشر: أيار 05, 2018 الوقت: 17:44 الاقسام: دوليات  
الصين تنفي مهاجمتها طائرات عسكرية أمريكية بالليزر

الصين تنفي مهاجمتها طائرات عسكرية أمريكية بالليزر

نفت وزارة الدفاع الوطني الصينية الادعاءات الخاصة بتوجيه القاعدة الصينية في جيبوتي أشعة الليزر نحو طائرة عسكرية أمريكية هناك، قائلة إن ذلك "مخالف تماما للحقيقة".

وقالت الوزارة في بيان:" لقد نفينا هذه الاتهامات الخاطئة من خلال قنوات رسمية.. الجانب الصيني ملتزم تماما بالقانون الدولي والقوانين المحلية بمنتهى الحزم، وملتزم أيضا بحماية الأمن والاستقرار الإقليميين".

ويأتي النفي الصيني، تعقيبا على اتهام وزارة الدفاع الأمريكية، عسكريين صينيين بتوجيه أشعة الليزر بشكل منتظم نحو الطائرات الحربية الأمريكية في جيبوتي.

وقد صرح البنتاغون في وقت سابق أن ربابنة الطائرات الحربية الأمريكية تعرضوا أثناء هبوطهم في مطار القاعدة الأمريكية في جيبوتي إلى محاولات لإصابتهم بالعمى بواسطة أشعة ليزر عسكري موجهة إليهم من القاعدة البحرية الصينية في جيبوتي التي تقع على بعد بضعة كيلومترات من مطار القاعدة الأمريكية هناك.

 

 
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