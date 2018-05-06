أعلن جان مارك جاناياك رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الفرنسية، الجمعة، استقالته على خلفية عدم التوصل لاتفاق مع النقابات العمالية حول زيادة الرواتب.

وقال جاناياك، في بيان، إن العاملين المضربين عن العمل منذ فترة، رفضوا اقتراح زيادة الأجور بنسبة 7% خلال الفترة الفاصلة بين 2018 و2021. وأضاف: أن 33ر80% فقط من العاملين شاركوا في التصويت على عرض الشركة، مبيناً أن 44ر55% منهم رفضوا الاقتراح. وألغت الشركة 25% من رحلات أمس، على خلفية الإضراب الجزئي لعمالها، بعد إلغاء حوالي 15% من الرحلات يوم الخميس.

وتزامن إضراب يوم الجمعة مع آخر أيام تصويت العمال على اقتراح جانياك بزيادة الأجور بنسبة 7% خلال السنوات الأربع المقبلة، حيث تعهد بالاستقالة في حال رفضت الأغلبية العرض. وأعلنت الشركة، التي تواجه إضرابات مستمرة منذ فبراير/ شباط الماضي، أن خسارتها خلال الربع الأول من 2018، بلغت 269 مليون يورو.

ويطالب موظفو الخطوط الفرنسية بزيادة للأجور بنسبة 6 في المائة، فضلاً عن تحسين ظروف العمل. غير أن مديري الشركة أعلنوا زيادة الأجور بنسبة 2 بالمائة، مع زيادات محتملة في الأعوام المقبلة (بناء على ما تحققه الشركة من أرباح).

ويشارك في الإضرابات بفرنسا موظفو القطاع العام وعمال قطاعات النقل البري والجوي وسكك الحديد. ويرفض المضربون إصلاحات مقترحة من حكومة إيمانويل ماكرون، بينها تحويل الشركة المشغلة للقطارات في فرنسا إلى شركة مساهمة (يقسم رأس المال فيها إلى أسهم قابلة للتداول)، إضافة إلى إلغاء 120 ألف وظيفة، وتجميد المكافآت.