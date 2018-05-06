وقّع أكثر من 1100 خبير اقتصاد أميركي، بينهم نحو 15 فائزاً بجائزة نوبل، رسالة أدانوا فيها السياسة الحمائية للرئيس دونالد ترامب، داعين الكونغرس والبيت الأبيض إلى عدم تكرار أخطاء الماضي.

وذكرت وكالة فرانس برس، أن خبراء اقتصاد بينهم ريتشارد ثيلر الحائز جائزة نوبل لعام 2017 وإدموند فيلبس عام 2016 ومستشاران سابقان للرئيس السابق جورج دبليو بوش ومدير الميزانية في عهد رونالد ريغان، اختاروا تاريخ الثالث من أيار بشكل رمزي، مشيرة إلى أنه في هذا التاريخ من عام 1930 طالب عدد من خبراء الاقتصاد الكونغرس بالتخلي عن قانون (سموت هولي) الذي نص عندئذ على فرض رسوم جمركية على 20 ألف منتج، ما أثار إستنكاراً في الخارج وزاد من وطأة الركود الكبير.

وكتب الاتحاد الوطني لدافعي الضرائب، في الرسالة التي وجهت الجمعة إلى البيت الأبيض، أن الكونغرس لم يأخذ بنصيحة الخبراء الاقتصاديين في العام 1930 فدفع الأميركيون ثمن ذلك في أنحاء البلاد، داعين الى عدم تكرار الخطأ نفسه.

وأشار الموقعون على الرسالة إلى أن التجارة باتت منذ ثلاثينيات القرن الماضي عنصراً أساسياً في الاقتصاد، مذكرين بما ورد في الرسالة المؤرخة في الـ3 من أيار 1930 من أن رفع الرسوم الجمركية سيكون خطأ وسيؤدي بشكل عام إلى ارتفاع للأسعار سيتحمله المستهلكون الأميركيون.

وكان ترامب وقع، في أوائل آذار الماضي، قراراً بفرض رسوم استيراد جمركية بقيمة 25 بالمئة على الصلب و10 بالمئة على الألمنيوم، كما لوح بفرض ضرائب على واردات السيارات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، وذلك كرد على ما وصفه بالرسوم الضخمة التي تفرضها أوروبا على شركات بلاده العاملة هناك.