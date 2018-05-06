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رقم الخبر: 218701 تاريخ النشر: أيار 05, 2018 الوقت: 17:45 الاقسام: اقتصاد  
إنتاج إيران من الصلب يفوق معدل النمو العالمي

إنتاج إيران من الصلب يفوق معدل النمو العالمي

أعلن وزير الصناعة والمناجم والتجارة، محمد شريعتمداري، ان حجم إنتاج ايران من الصلب في الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، سجل نمواً بنسبة 47 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما كان حجم النمو العالمي من إنتاج الصلب في تلك الفترة 1ر4 في المئة.

وفيما أشار شريعتمداري، السبت، الى نمو إنتاج الصلب في ايران بنسبة عشرة أضعاف معدل إنتاجه في العالم، أضاف: انه ومنذ تولي حكومة الرئيس روحاني مهام عملها، زاد حجم إنتاج الصلب في ايران من 120 مليون طن سنوياً الى 200 مليون طن سنوياً.

 
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