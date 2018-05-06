إنتاج إيران من الصلب يفوق معدل النمو العالمي أعلن وزير الصناعة والمناجم والتجارة، محمد شريعتمداري، ان حجم إنتاج ايران من الصلب في الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، سجل نمواً بنسبة 47 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما كان حجم النمو العالمي من إنتاج الصلب في تلك الفترة 1ر4 في المئة.