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رقم الخبر: 218700 تاريخ النشر: أيار 05, 2018 الوقت: 17:45 الاقسام: اقتصاد  
إيران تعلن إستعدادها للإلتحاق بممر الصين-باكستان الإقتصادي

إيران تعلن إستعدادها للإلتحاق بممر الصين-باكستان الإقتصادي

إعتبر السفير الايراني في باكستان ان ممر الصين-باكستان الاقتصادي إنجازاً كبيراً للمنطقة، وقال: ان ايران مستعدة للالتحاق بهذا المشروع الاقتصادي الكبير.

وقال مهدي هنردوست، خلال لقائه أعضاء غرفة التجارة والصناعة والزراعة في لاهور الباكستانية، ان هذا المشروع الكبير سيساعد على خفض التوترات في المنطقة. وأضاف: ان ايران ومن أجل تنمية التجارة فيها مستعدة أن تلتحق به، مؤكداً على التعاون الاقتصادي والمصرفي بين ايران وباكستان وتنفيذ الإتفاق المبرم في هذا الشأن. وتابع: ان الإتفاق المصرفي بين البلدين هو قيد التنفيذ وان الخبراء والمسؤولين في البلدين يسعون لتنفيذه كي تبدأ التعاملات المصرفية بأسرع ما يمكن.

وبين السفير هنردوست فرص تنمية التعاون الاقتصادي بين طهران واسلام آباد، وقال: يجب تذليل العقبات والمعوقات التي تعيق تمتين العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً الى نمو الحجم التجاري بنسبة 15% خلال العام الماضي. وأوضح انه لتحقق مستوى تجاري بمقدار 5 مليارات دولار يجب علينا دعم القطاع الخاص، وفي هذا الشأن فان سفارة الجمهورية الاسلامية في اسلام آباد وكذلك قنصلياتها في الولايات الباكستانية مستعدة لتقديم جميع المساعدات للتجار في البلدين .

هذا وبلغ حجم تصدير السلع الايرانية، خلال العام الايراني الماضي (انتهي في 20مارس2018)، الى باكستان 924 مليون دولار بزيادة مقدارها 16% عن العام الذي سبقه، فيما بلغ حجم استيرادها وفي نفس المدة 412 مليون دولار .

 
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