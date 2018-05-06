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رقم الخبر: 218699 تاريخ النشر: أيار 05, 2018 الوقت: 17:45 الاقسام: اقتصاد  
التوصل إلى إتفاقيات إستراتيجية بين إيران وإقليم كردستان العراق
رئيس إتحاد الغرف التجارية للإقليم:

التوصل إلى إتفاقيات إستراتيجية بين إيران وإقليم كردستان العراق

بعد إنتهاء أعمال ملتقى الفرص الاقتصادية المتاحة بين ايران واقليم كردستان العراق، وصف دارا جليل خياط رئيس إتحاد الغرف التجارية لاقليم كردستان العراق، أمس السبت، الإتفاقيات بين ايران وهذا الاقليم بأنها استراتيجية تعالج مشاكل رجال الأعمال.

وأشاد خياط بالملتقى قائلاً: لقد شهدنا ملتقى جيداً ونافعاً جداً أقيم ليومين في أربيل تم خلاله التوقيع على مذكرة تفاهم تضم 12 بنداً هاماً جاءت نتيجة دراسة دقيقة للعقبات المؤدية الى انخفاض نسبة التبادل التجاري والاقتصادي مع ايران وسبل إزالتها.

وأشار الخياط الى تأسيس لجنة مشتركة في هذا الشأن نتيجة توقيع المذكرة التي تم فيها التأكيد على تطوير جميع شؤون النقل والمواصلات وتأسيس أسواق حدودية وايجاد تبادل مالي وسياحي وتعاون اقتصادي مشترك لبدء موسم تزدهر فيه العلاقات الاقتصادية بين الإقليم وايران.

يذكر أن ملتقى الفرص الاقتصادية المتاحة بين ايران واقليم كردستان العراق كان قد بدأ أعماله يوم الأربعاء الماضي ليومين في أربيل (شمال العراق) بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من ايران والاقليم.

 
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