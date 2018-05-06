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رقم الخبر: 218698 تاريخ النشر: أيار 05, 2018 الوقت: 17:30 الاقسام: اقتصاد  
حجم الإستثمارات الأجنبية في الصناعة الإيرانية تبلغ 6 مليارات دولار
منذ تنفيذ الإتفاق النووي

حجم الإستثمارات الأجنبية في الصناعة الإيرانية تبلغ 6 مليارات دولار

6 مليارات دولار هي مجموع الاستثمارات الأجنبية في الحقل الصناعي منذ تنفيذ الإتفاق النووي عام 2016.

وقال أفروز بهرامي، مدير مكتب الاستثمار الأجنبي بوزارة الصناعة والتعدين والتجارة: ان معظم هذه الاستثمارات يعود الى شركات أوروبية مرموقة وفي ظل عدم الالتزام الأمريكي بالإتفاق الدولي ووضع العراقيل أمام تنفيذه، حيث بلغ 6 مليارات دولار خلال سنتين، في حين بلغ مجموع الاستثمارات خلال العشرين سنة الماضية 40 مليار دولار.

وأضاف بهرامي: ان الاستثمار الألماني بلغ 2 مليار دولار، والصيني 7ر1 مليار دولار، والفرنسي 925 مليون دولار، حيث كان منها 480 مليون دولار لمجموعة رينو الفرنسية لصناعة السيارات و300 مليون يورو في مجال الصناعات الغذائية في محافظة آذربايجان الشرقية.

وذكر تقرير مؤتمر التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة في العام 2016 أن ايران شهدت نمواً في الاستثمارات الأجنبية بلغ 64%.

 
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