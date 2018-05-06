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رقم الخبر: 218697 تاريخ النشر: أيار 05, 2018 الوقت: 17:29 الاقسام: اقتصاد  
صندوق النقد يتوقع بلوغ الناتج المحلي الإيراني 418 مليار دولار
في 2018

صندوق النقد يتوقع بلوغ الناتج المحلي الإيراني 418 مليار دولار

توقّع صندوق النقد الدولي تحقيق الناتج المحلي الايراني 9ر418 مليار دولار في عام 2018 انخفاضاً عن 9ر431 مليار دولار لتقديرات عام 2017.

وأشار الصندوق، في تقرير (أفق الاقتصاد الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط)، الى توقعاته بتعزيز ايران إحتياطات النقد الأجنبي في 2018 بواقع 3ر13 مليار دولار الى 4ر108 مليار دولار ارتفاعاً عن 1ر95 مليار دولار في عام 2017.

وقدّر التقرير بلوغ نسبة الديون الخارجية من الناتج المحلي الايراني 2ر2 بالمئة ارتفاعاً عن 2 بالمئة في العام الماضي. كما توقع انخفاض نسبة إيرادات النفط من الناتج المحلي الاجمالي الى 6ر4 بالمئة في 2018، مقابل 2ر5 بالمئة عام 2017.

 
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