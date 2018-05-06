رئيس وزراء الغابون يشكل حكومة جديدة أعلن رئيس وزراء الغابون تشكيل حكومة جديدة في وقت متأخر يوم الجمعة وذلك بعدما أمرت المحكمة الدستورية باستقالته قبل أيام لتقاعسه عن إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها.