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|رقم الخبر: 218692
|تاريخ النشر: أيار 05, 2018
|الوقت: 17:42
|الاقسام: دوليات
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رئيس وزراء الغابون يشكل حكومة جديدة
أعلن رئيس وزراء الغابون تشكيل حكومة جديدة في وقت متأخر يوم الجمعة وذلك بعدما أمرت المحكمة الدستورية باستقالته قبل أيام لتقاعسه عن إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها.
وقضت المحكمة يوم الاثنين بعدم شرعية رئيس الوزراء إيمانويل إسوزي-نجونديت. وأمرت أيضا بحل الجمعية الوطنية. لكن الرئيس علي بونجو أعاد تعيين رئيس الوزراء يوم الخميس. وأعلن إسوزي-نجونديت أن تشكيل الحكومة الجديدة يضم 11 وزير دولة و17 وزيرا و12 نائبا للوزراء.
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