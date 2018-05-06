أقال حزب (المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة) الحاكم في ماليزيا وزيرين سابقين من الحزب، لدعمهما بشكل علني المعارضة خلال الاستعدادات للانتخابات العامة التي ستجرى الأسبوع المقبل.

وقال وزير الأقاليم الاتحادية عدنان منصور في تصريح أوردته شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية يوم السبت، إن وزيرة التجارة السابقة رفيدة عزيز، ووزير المالية الأسبق دايم زين الدين تم طردهما من حزب (المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة) المعروف اختصارا باسم (أمنو) بعد حضورهما تجمعا للمعارضة الجمعة.

وأضاف عدنان أنه يجري التحقيق أيضا مع وزير الإعلام السابق رئيس يتيم بسبب انتقادات نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويسعى رئيس الوزراء الحالي نجيب عبد الرزاق للفوز بولاية ثالثة، على رأس ائتلاف (الجبهة الوطنية) الذي حكم ماليزيا منذ الاستقلال في عام 1957، وذلك في الانتخابات العامة التي ستجرى 9 مايو الجاري، إلا أنه يواجه منافسة حادة من المعارضة التي استعادت قوتها بزعامة رئيس الوزراء الأسبق مهاتير محمد الذي عاد إلى الساحة السياسية مؤخرا.

من جهتها قالت وكالة برناما الماليزية للأنباء، يوم السبت: إن الشرطة تحقق مع زعيم للمعارضة بسبب الاشتباه في ادلائه بتصريحات مسيئة لمفوضية الانتخابات والشرطة، ورفيزي رملي هو ثاني زعيم معارضة يجري التحقيق معه بموجب قانون تمت الموافقة عليه في أبريل ويجرم نشر "أخبار كاذبة".

وقالت الشرطة يوم الأربعاء إنها تحقق مع مهاتير محمد، مرشح المعارضة لمنصب رئيس الوزراء، بسبب مزاعم بأن طائرته تعرضت للتخريب قبيل الانتخابات التي تجري الأسبوع الجاري، ويتنافس في الانتخابات التي تجري في التاسع من مايو رئيس الوزراء نجيب عبد الرازق ورئيس الوزراء السابق مهاتير محمد (92 عاما).

ونقلت الوكالة عن نور عزام جمال الدين مأمور شرطة ولاية نيجري سيمبيلان قوله: إن السلطات تحقق مع رفيزي بسبب تصريحاته المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقديم أوراق الترشح في الانتخابات في دائرة بالولاية.

وقال رفيزي إنه لم يُسمح لمرشح معارض بتقديم أوراق ترشحه، ولم يرد على طلب رويترز للتعقيب، وأقرت حكومة نجيب قانونا في أبريل نيسان يجرم نشر "أخبار كاذبة" مما يجعل ماليزيا في صدارة الدول التى تفعل ذلك.

وقال منتقدو القانون إنه يهدف لتكبيل المعارضة وحرية التعبير قبيل الانتخابات، ويوم الاثنين أدين مواطن دنماركي بسبب النقد غير الملائم للشرطة على وسائل التواصل الاجتماعى وهو أول شخص تجري محاكمته بموجب القانون الجديد.

ورفيزى زعيم بارز في حزب عدالة الشعب وصدر ضده حكم بالسجن فى فبراير لكشف تفاصيل مصرفية سرية في فضيحة فساد فى عام 2012.