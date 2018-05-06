ذكر تقرير لوكالة استخبارات أمريكية، يوم السبت أن وكالة الأمن القومي جمعت 534 مليون سجل لمكالمات هاتفية ورسائل نصية لأميركيين العام الماضي، أي بزيادة 3 أمثال عما تم جمعه في عام 2016.

وحدثت هذه الزيادة الكبيرة من 151 مليون خلال السنة الكاملة الثانية لنظام مراقبة جديد تم إنشاؤه في وكالة المخابرات بعد أن أقر المشرعون الأميركيون قانونا في عام 2015 سعى لتغيير نظام قديم لجمع مثل هذه السجلات.

وتزامنت هذه الزيادة في جمع سجلات المكالمات مع زيادة أُعلنت، الجمعة، عبر طرق المراقبة الأخرى، مما أثار تساؤلات من بعض المدافعين عن الخصوصية، الذين يشعرون بالقلق من احتمال تجاوز الحكومة والتدخل في حياة المواطنين الأمريكيين.

وظلت محصلة تسجيلات المكالمات لعام 2017 أقل بكثير من مليارات السجلات، التي كان يتم جمعها في اليوم الواحد في ظل نظام المراقبة الضخم القديم لوكالة الأمن القومي، والذي كشف عنه المتعاقد السابق في الاستخبارات الأميركية، إدوارد سنودن، في عام 2013.

وتتضمن السجلات، التي جمعتها وكالة الأمن القومي أرقام ووقت المكالمات أو الرسائل النصية، ولكن ليس المحتوى الخاص بها.

وقال مدافعون عن الخصوصية إن الزيادة العامة في عمليات المراقبة محيرة ومخيفة في السنوات، التي أعقبت تسريب سنودن.

كما أظهر تقرير، الجمعة، ارتفاعا في عدد الأجانب، الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة والذين تم استهدافهم بموجب برنامج مراقبة الإنترنت دون إذن قضائي والمعروف باسم القسم 702 من قانون المراقبة للاستخبارات الأجنبية، والذي جدده الكونغرس في وقت سابق من هذا العام.

من جهته تعهّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة بحماية التعديل الثاني من دستور الولايات المتحدة الذي يمنح الأميركيين حق حيازة السلاح، في خطوة تتناقض مع موقف سابق له.

وتبنى ترامب توجهات الرابطة الوطنية الأميركية للأسلحة النارية، وهي أوسع جماعات الضغط (لوبيات) نفوذا، وتعهد بعدم تشديد قوانين السلاح في البلاد.

وفي المؤتمر السنوي للرابطة في مدينة دالاس في ولاية تكساس، دعا ترامب مجددا إلى تسليح المدرسين وزيادة إجراءات الأمن بالمدارس تفاديا لوقوع حوادث إطلاق نار جماعي مستقبلا على غرار ذلك الذي وقع في باركلاند في فلوريدا في فبراير/شباط الماضي حين قتل 17 شخصا. وتؤيد الرابطة هذه الإجراءات.

ويتناقض تعهد ترامب الجديد مع موقف سابق عندما أشار بعد حادثة باركلاند إلى أنه سيتصدى للجماعات المدافعة عن الحق في حمل السلاح التي تتمتع بنفوذ كبير.

وأشار الرئيس أيضا إلى الهجوم الإرهابي في باريس عام 2015 الذي قتل فيه 130 شخصا، قائلا إنه كان من تنفيذ مجموعة صغيرة من الإرهابيين كانت تحمل أسلحة.

وقال إن الهجوم وقع في مدينة لديها أصعب قوانين السلاح في العالم، موضحا أنه إذا كان موظف في المطاعم أو المسرح الذي تم استهدافه مسلحا لكان الإرهابيون قد فروا أو تم إطلاق النار عليهم "وكان يمكن أن يكون قصة مختلفة تماما".

وفي ظل تعرض سيطرة الجمهوريين على الكونغرس الأميركي لتهديد كبير في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، استغل ترامب المؤتمر ليعود إلى التصريحات التي استخدمها في 2016 لإثارة حماس الناخبين المؤيدين لحمل السلاح، محذرا من أن أعضاء عقدوا العزم على سحب أسلحة الأميركيين.

وزعم الرئيس أن الديمقراطيين يريدون "حظر" حمل السلاح، قائلا إن مثل هذه الخطوة إذا ما أُجيزت فقد تؤدي إلى منع استخدام الشاحنات الصغيرة لأنها تُعد بمثابة أسلحة جديدة في يد "إرهابيين مهووسين".

ولم يذكر ترامب المقترحات الخاصة بالرقابة على الأسلحة التي طرحها في السابق على استحياء، مثل رفع حد السن لشراء البنادق.

إدارة ترامب تتجه لطرد نحو 57 ألفا من هندوراس

في سياق آخر قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها ستنهي برنامج الحماية المؤقتة للمهاجرين إلى الولايات المتحدة من هندوراس بحلول الخامس من يناير كانون الثاني 2020 الأمر الذي يعني أن نحو 57 ألفا يواجهون خطر الترحيل. وقالت حكومة هندوراس يوم الجمعة إنها تأسف بشدة لإلغاء البرنامج وتعهدت بتقديم الدعم القانوني والقنصلي المجاني لمواطنيها الذين يعيشون في الولايات المتحدة.

تحويل وحدة الأمن الإلكتروني بالبنتاغون لقيادة

من جهة أخرى أصبحت وحدة الحرب الإلكترونية بوزارة الدفاع الأمريكية قيادة موحدة مستقلة كما أصبح لها مدير جديد مما يشير للأهمية المتزايدة للحرب الرقمية في ظل مواجهة الولايات المتحدة هجمات قرصنة إلكترونية متطورة من روسيا والصين وغيرهما.

وتولى الجنرال بول ناكاسون رئاسة قيادة الأمن الإلكتروني الأمريكية. وجرى يوم الجمعة رفع وضعها إلى ”قيادة موحدة“ مستقلة وهو تغيير حكومي يضعها لأول مرة في مصاف تسع قيادات قتالية أمريكية أخرى.

وقال مساعد وزير الدفاع باتريك شاناهان: إن هذا التغيير إقرار بأن هذا النوع الجديد من الحروب بلغ أعلى درجة من التطور.

وقال اللفتنانت جنرال بمشاة البحرية فينسنت ستيوارت نائب مدير قيادة الأمن الإلكتروني: نحن مستعدون لإطلاق قوات مهمتنا الإلكترونية.

وتولى ناكاسون يوم الجمعة أيضا منصب مدير وكالة الأمن القومي المسؤولة عن إجراء مراقبة إلكترونية وحماية شبكات الحاسب الآلي الخاصة بوكالات الأمن القومي الأمريكية من القرصنة. وبموجب ترتيب ثنائي يشرف مدير وكالة الأمن القومي أيضا على قيادة الأمن الإلكتروني.

وتشمل قيادة الأمن الإلكتروني وحدات عسكرية مدربة على صد هجمات القرصنة الإلكترونية وإطلاقها أيضا.

لكن بينما تجري قيادة الأمن الإلكتروني عمليات ضد جماعات مثل تنظيم داعش يعزف الرؤساء الأمريكيون عن الدخول في حرب إلكترونية مع دول كبيرة مثل روسيا والصين. وقال مسؤولون إن السبب في ذلك يرجع إلى أن الولايات المتحدة، باعتمادها على شبكات الحاسب الآلي والاتصالات، أكثر عرضة للاختراق من خصومها.