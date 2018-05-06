ازيح الستار عن ترجمة كتاب "انوار العلم" باللغة العربية بقلم قائد الثورة في صالة رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية برعاية مركز الترجمة والنشر اليوم السبت.

وحضر، خلال المراسم، رئيس مركز الترجمة في رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية نصرالله اسماعیل زاده ومساعد مدير قسم الشؤون الدولية في مؤسسة الثورة الاسلامية البحثية والثقافية محسن باك آئين والمسؤول في مركز الترجمة والنشر عاشوري ومكتب حفظ ونشر مؤلفات آية الله خامنئي.

وقال اسماعیل زاده، ان هذا المؤلف تم نشره في تونس بمشاركة احدى دور النشر بهذا البلد.

ونوه الى ان هذا الكتاب سيترجم الى لغات اخرى بعد الترجمة العربية.