قال البيت الأبيض يوم السبت إن الرئيس دونالد ترامب سيستضيف رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن في البيت الأبيض يوم 22 مايو أيار وإن الزعيمين سيناقشان القمة المقبلة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، فيما أكدت واشنطن على عدم وجود خطط لتغيير الوضع الدفاع الثنائي بينها وبين سيئول.

وفي هذا السياق قال البيت الأبيض في بيان: إن مستشار الرئيس دونالد ترامب للأمن القومي جون بولتون ونظيره الكوري الجنوبي تشونج إيوي-يونج أكدا مجددا يوم الجمعة على عدم وجود خطط لتغيير الوضع الدفاع الثنائي للبلدين في كوريا الجنوبية.

وقال البيان إن المسؤولين ناقشا أثناء اجتماعهما في واشنطن اجتماع ترامب المزمع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وشرعا في الإعداد لزيارة رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن للبيت الأبيض في 22 مايو أيار.

وفي وقت متأخر من يوم الجمعة أعلن الرئيس الأمريكي أن مكان وزمان انعقاد القمة التاريخية التي ستجمعه بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تم تحديدهما وسيعلنان قريبا، في حين تم تحديد موعد مباحثات مع نظيره الكوري الجنوبي مون جي إن يوم 22 مايو/أيار الحالي.

وقال ترامب "لدينا الآن الزمان والمكان" للقاء الزعيم الكوري الشمالي دون كشفهما. وتابع "سنعلن عنهما قريبا".

وحتى الآن أشار ترامب إلى نهاية مايو/أيار ومطلع يونيو/حزيران المقبل، معتبرا أن المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين يمكن أن تشكّل مكانا لانعقاد القمة المقبلة مع كيم.

وكان ترامب قد أعرب عن إعجابه بهذه الفكرة، وأضاف بعد أيام على صور القمة في الموقع نفسه بين كيم ونظيره الكوري الجنوبي "إذا كنتم في المكان وجرت الأمور على ما يرام من الممكن إقامة احتفال كبير في المكان وليس في بلد آخر".

كما تعد سنغافورة من بين الأماكن المحتملة، وبينما ذكرت بعض وسائل الإعلام منغوليا أو جنيف، أكد مسؤولون أميركيون قبل يومين أن المباحثات مستمرة في هذا الخصوص.

كما أعرب ترامب مجددا عن تفاؤله للمفاوضات المقبلة "لنزع الأسلحة النووية" من شبه الجزيرة الكورية بعد سنوات من التوتر والتصعيد الكلامي بعد وصوله إلى البيت الأبيض.

وقال "إننا على اتصال مستمر مع كوريا الشمالية. أعتقد أن الكثير من الأمور الجيدة ستحصل"، مشيرا إلى اتصالات المسؤولين في كوريا الشمالية لإطلاق سراح المعتقلين الأميركيين في بيونغ يانغ.

وفي 22 مايو/أيار الحالي يستضيف ترامب نظيره الكوري الجنوبي في البيت الأبيض، حيث سيناقش الطرفان القمة المقبلة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية.

وبحسب بيان للبيت الأبيض فإنّ "الرئيس ترامب والرئيس مون سيواصلان تنسيقهما الوثيق في شأن التطورات المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية في أعقاب قمة الكوريتين يوم 27 أبريل/نيسان" الماضي.

وفي سياق ذي صلة، قال ترامب إن سحب قسم من الجنود الأميركيين من كوريا الجنوبية "لن يكون على الطاولة"، لكنه لم يستبعد ذلك في المدى البعيد.

وكان مصير الجنود الأميركيين في كوريا الجنوبية لضمان الدفاع عن هذا البلد الحليف، الذي لا يزال تقنيا في حالة حرب مع الشمال، موضع جدل في سيئول هذا الأسبوع.

وكان مستشار لرئيس كوريا الجنوبية أعلن أن وجود القوات الأميركية سيطرح مجددا في حال إبرام معاهدة سلام مع بيونغ يانغ لإنهاء الحرب رسميا (1950-1953).

في المقابل، اضطر مون إلى التدخل لرفض فرضية الانسحاب الأميركي، معتبرا أن هذا الموضوع يعود إلى "التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة" وبالتالي "لا علاقة له بتوقيع معاهدة السلام".