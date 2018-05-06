  • الأحد ٢٠ شعبان ١٤٣٩
  • الأحد , مايو 06, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 218683 تاريخ النشر: أيار 05, 2018 الوقت: 17:30 الاقسام: دوليات  
آليات قتالية قادمة من سوريا تظهر في موسكو

آليات قتالية قادمة من سوريا تظهر في موسكو

سوف يكون الاستعراض العسكري الذي تشهده العاصمة الروسية موسكو يوم 9 مايو/أيار 2018 أول عرض عسكري للجيش الروسي تشارك فيه آليات عسكرية روبوتية خالية من طاقم بشري.

أعلن ذلك يوري بوريسوف، نائب وزير الدفاع الروسي، عبر شبكة تلفزيون "روسيا 24".

وذكر نائب وزير الدفاع أن الآليات الروبوتية التي ستشارك في العرض العسكري الذي يقيمه الجيش الروسي في ذكرى دحر ألمانيا النازية التي اعتدت على روسيا وغيرها من الجمهوريات السوفيتية المتحدة في عام 1941، تنتمي إلى عائلة الآليات العسكرية التي أطلق عليها اسم "أوران"، ومنها عربة "أوران 6" وعربة "أوران 9".

وخصصت عربة "أوران 6" التي يبلغ وزنها ستة أطنان لتطهير المدن والغابات والمناطق الجبلية من الألغام وهي مزودة بكاميرات التصوير وأجهزة تحديد نوع الألغام والأدوات اللازمة لإبطال مفعولها. وتقوم العربة بالمهمة الملقاة على عاتق 20 مهندسا عسكريا.

أما عربة "أوران 9" التي يبلغ وزنها تسعة أطنان فتوكل إليها مهمة الاستطلاع والاستخبار وتوفير الدعم الناري للمشاة وهي مزودة بالأجهزة التي تمكِّنها من كشف مواقع النار وإسكاتها وتدمير آليات مدرعة تابعة للقوات المعادية.

وكانت آليات "أوران" التي سوف تظهر في وسط موسكو يوم 9 مايو في خدمة القوات التي تقاتل الإرهاب في سوريا.

وقال نائب وزير الدفاع الروسي إنه تم اختبارها في سوريا، وإن الاختبار أظهر إمكانياتها الجيدة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: العالم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/2866 sec