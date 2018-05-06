اكد العضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام حجة الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم ضرورة اتخاد اجراء مناسب على انسحاب ترامب (المحتمل) من الاتفاق النووي؛ مضيفا في تصريح اعلامي اليوم السبت ان متابعة الانسحاب من 'معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية' (الـ ان بي تي) يشكل احد ردود الفعل في مواجهة امريكا.

وتابع مصباحي مقدم ان الرّد الايراني على خروج ترامب المحتمل من الاتفاق النووي ينبغي ان يتم عبر تحليل شامل من جانب اللجنة المشرفة على الاتفاق بوصفها الجهة المعنية باتخاذ القرار، بناء على امر سماحة قائد الثورة الاسلامية، في هذا الخصوص.

ودعا العضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام اللجنة المشرفة على الاتفاق النووي الى تقديم الاقتراحات بهذا الشأن على ان يتم اتباع هذه المقترحات من جانب الجهات المسؤولة في البلاد.

يأتي ذلك على ضوء قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب المرتقب في 12 مايو الحالي حول تمديد وقف الحظر الصادر عن الكونغرس الامريكي ضد ايران من عدمه.