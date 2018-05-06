  • الأحد ٢٠ شعبان ١٤٣٩
  • الأحد , مايو 06, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 218680 تاريخ النشر: أيار 05, 2018 الوقت: 17:37 الاقسام: محليات  
الانسحاب من معاهدة الـ ان بي تي يشكل أحد الردود في مواجهة ترامب

الانسحاب من معاهدة الـ ان بي تي يشكل أحد الردود في مواجهة ترامب

اكد العضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام حجة الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم ضرورة اتخاد اجراء مناسب على انسحاب ترامب (المحتمل) من الاتفاق النووي؛ مضيفا في تصريح اعلامي اليوم السبت ان متابعة الانسحاب من 'معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية' (الـ ان بي تي) يشكل احد ردود الفعل في مواجهة امريكا.

وتابع مصباحي مقدم ان الرّد الايراني على خروج ترامب المحتمل من الاتفاق النووي ينبغي ان يتم عبر تحليل شامل من جانب اللجنة المشرفة على الاتفاق بوصفها الجهة المعنية باتخاذ القرار، بناء على امر سماحة قائد الثورة الاسلامية، في هذا الخصوص.

ودعا العضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام اللجنة المشرفة على الاتفاق النووي الى تقديم الاقتراحات بهذا الشأن على ان يتم اتباع هذه المقترحات من جانب الجهات المسؤولة في البلاد.

يأتي ذلك على ضوء قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب المرتقب في 12 مايو الحالي حول تمديد وقف الحظر الصادر عن الكونغرس الامريكي ضد ايران من عدمه.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2364 sec