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رقم الخبر: 218679 تاريخ النشر: أيار 05, 2018 الوقت: 15:39 الاقسام: محليات  
عقد الجلسة الرابعة لمحاكمة عناصر داعش في طهران

عقد الجلسة الرابعة لمحاكمة عناصر داعش في طهران

عقدت اليوم السبت الجلسة الرابعة لمحاكمة عناصر تنظيم داعش الارهابي الضالعة في الاعتداء علي مقر مجلس الشوري الاسلامي و حرم الامام الخميني (ره) في العام الماضي.
عقدت اليوم السبت الجلسة الرابعة لمحاكمة عناصر تنظيم داعش الارهابي الضالعة في الاعتداء علي مقر مجلس الشوري الاسلامي و حرم الامام الخميني (ره) في العام الماضي.
وعقدت جلسة اليوم بشكل علني في محكمة الثورة الاسلامية بطهران و برئاسة قاضي ابوالقاسم صلواتي .
وكان قد عقدت ثلاث جلسات اخري للنظر في ملف هولاء المتهمين في الاسبوع الماضي حيث تم خلالها قراءة لائحة اتهامات ثمانية من المتهمين.
و التهم الموجهة الي هولاء المتهمين هي الانضمام الي تنظيم داعش الارهابي و تهريب الاسلحة الي داخل البلاد و حيازتها بشكل غيرقانوني و تزوير الوثائق و حيازة الغازات المسيلة للدموع.
 
 
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