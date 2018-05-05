عقدت اليوم السبت الجلسة الرابعة لمحاكمة عناصر تنظيم داعش الارهابي الضالعة في الاعتداء علي مقر مجلس الشوري الاسلامي و حرم الامام الخميني (ره) في العام الماضي.

عقدت اليوم السبت الجلسة الرابعة لمحاكمة عناصر تنظيم داعش الارهابي الضالعة في الاعتداء علي مقر مجلس الشوري الاسلامي و حرم الامام الخميني (ره) في العام الماضي.

وعقدت جلسة اليوم بشكل علني في محكمة الثورة الاسلامية بطهران و برئاسة قاضي ابوالقاسم صلواتي .

وكان قد عقدت ثلاث جلسات اخري للنظر في ملف هولاء المتهمين في الاسبوع الماضي حيث تم خلالها قراءة لائحة اتهامات ثمانية من المتهمين.

و التهم الموجهة الي هولاء المتهمين هي الانضمام الي تنظيم داعش الارهابي و تهريب الاسلحة الي داخل البلاد و حيازتها بشكل غيرقانوني و تزوير الوثائق و حيازة الغازات المسيلة للدموع.