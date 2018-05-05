أكّد ممثل الرئيس الروسي في شؤون الدول المطلة علي بحر قزوين اليوم السبت علي أنّ روسيا وايران قوتان عظميان علمياً وثقافياً وتعليمياً وقال: إننا نتطلع الي إستمرار ورفع مستوي التعاون الثنائي.

أكّد ممثل الرئيس الروسي في شؤون الدول المطلة علي بحر قزوين اليوم السبت علي أنّ روسيا وايران قوتان عظميان علمياً وثقافياً وتعليمياً وقال: إننا نتطلع الي إستمرار ورفع مستوي التعاون الثنائي.

وأضاف رمضان عبد اللطيفُوف اليوم خلال لقائه منصور غلامي وزير العلوم والأبحاث والتقنية الايراني بأنّ قضية التعليم والمعرفة كانت وماتزال هامة بالنسبة للإتحاد الروسي معرباً عن ارتياحه لزيادة مجالات التعاون العلمي بين طهران وموسكو.

وقال عبد اللطيفف: سأتبادل خلال لقائي مسؤولي الجمهورية الاسلامية الايرانية وجهات النظر حول قضايا هامة علمية وسيكون لي إجتماع بسفير ايران لدي موسكو في هذا الشأن.

وأشار ممثل الرئيس الروسي في شؤون الدول المطلة علي بحر قزوين إلي توفُّر فرص ومجالات كثيرة للتعاون الثنائي العلمي والتعليمي وعليه تمت إقامة مؤتمر علمي في الآونة الأخيرة في جامعة القوقاز تبنّي أقامته البلدان وتم خلاله التأكيد علي ضرورة رفع نسبة التعاون والجامعي والأكاديمي الايراني الروسي.

وأفاد عبد اللطيفوف بأنّ التقارب الثقافي الوثيق بين ايران ومنطقة القوقاز جعلهما يتعرفان أكثر علي بعضهما البعض.

كما لفت عبداللطيفف الي وجود آلاف الطلاب الجامعيين الايرانيين الذين يدرسون في الجامعات الروسية مشيراً الي إجتماعه بفئة منهم في جامعة آستارخان المهتمة بالشأن الايراني واللغة الفارسية مؤكداً إستعداد بلاده لزيادة عدد الطلاب الايرانيين الراغبين في مواصلة الدراسة في الجامعات الروسية.

وأشاد ممثل الرئيس الروسي بالإرادة والعزم الجاد لقيادتي البلدين الرامية الي تنمية العلاقات وتعزيز الإخاء.