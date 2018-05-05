أعلن مسؤول القسم الدولي بالأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اليوم السبت عن إجراء مناورات مشتركة للإسعاف والإنقاذ البحري بين ايران وسلطنه عمان في مياه الخليج الفارسي.

أعلن مسؤول القسم الدولي بالأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اليوم السبت عن إجراء مناورات مشتركة للإسعاف والإنقاذ البحري بين ايران وسلطنه عمان في مياه الخليج الفارسي.

وأضاف العميد قدير نظامي علي هامش الإجتماع الرابع عشر للجنة العسكرية المشتركة بين البلدين والذي بدأ أعماله اليوم في طهران انه القوة البحرية للجيش الايراني والقوة البحرية للحرس الثوري والشرطة الحدودية الايرانية من جهه والقوة البحرية العمانية وشرطة هذا البلد من جهه اخري تشارك في هذه المناورات.

وتابع أنّ العلاقات العسكرية بين ايران وسلطنة عمان ايجابية وتتطور.

وأعرب العميد نظامي عن أسفه لما تشهده المنطقة والعالم الاسلامي من ظروف سياسية وعسكرية وأمنية معتبراً اياها سائرة الي نتائج مثيرة للقلق لا يمكن القبول بها، مشيداً في نفس الوقت بالقيادة الحكيمة والرشيدة لايران وسلطنة عمان التي عززت التعاون السياسي والأمني بين البلدين.

هذا و وصف الرئيس الجانب الايراني في اللجنة المشتركة العسكرية الايرانية العمانية، الجرائم التي ترتكبها الجماعات الارهابية التكفيرية المدعومة أمريكياً وسعودياً وتآزر البعض في المنطقة كالسعودية والكيان الصهيوني بأنهما عنصران رئيسيان خلقا فجوة في المنطقة والعالم الاسلامي وبثا الفرقة واثارا الأزمات فيهما.

واكد العميد نظامي بأنّ ايران وبفضل ريادتها ومجاهدتها وكفاحها ضد الارهاب ودورها المباشر في دحر تنظيم داعش والتزامها بالمعايير الدولية وبفضل مواقفها المستقلة حيال القضايا الاقليمية والدولية تعرضت لضغوط سياسية واقتصادية وأمنية من جانب واشنطن وبعض الدول الغربية ودول المنطقة.

وأكّد العميد قدير نظامي علي حق ايران في صيانة وتعزيز قوتها الدفاعية بهدف الحفاظ علي مصالحها وأمنها القومي وقال: إنّ القوات المسلحة الايرانية سترد بقوة علي أيّ تهديد تواجهه من جانب الأعداء.

هذا وناشد العميد راشد بن سعيد البلوشي نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العمانية، دول المنطقة والمسلمين جميعاً بالابتعاد عن الفرقة التي أدّت الي نزاعات وضرورة العودة الي طاولة الحوار.