أعلن المدير العام للشؤون البحرية في منظمة الموانئ الايرانية، اليوم السبت، أن السبب الرئيس لحادث اصطدام ناقلة النفط الايرانية سانجي وغرقها، هو الخطأ في الحسابات لدى ضباط سفينة الشحن الصينية "كريستال".

أعلن المدير العام للشؤون البحرية في منظمة الموانئ الايرانية، اليوم السبت، أن السبب الرئيس لحادث اصطدام ناقلة النفط الايرانية سانجي وغرقها، هو الخطأ في الحسابات لدى ضباط سفينة الشحن الصينية "كريستال".

وفي مؤتمره الصحفي اليوم بشأن اعلان اسباب الحادث الذي تعرضت له ناقلة النفط الايرانية سانجي وأدى الى احتراقها وغرقها، قال نادر بسنده: ان سفينة كريستال للشحن، هي السبب في الاصطدام بين السفينتين.

وأوضح أن تغيير مسار سفينة كريستال الى اليمين حصل قبل 15 من وقوع الحادث، وأدى الى تعريض السفينتين لخطر الاصطدام، ولو لم يحصل هذا التغيير في المسار، لما وقع الاصطدام.

وأضاف: ان هذا الموضوع أيدته ايران وبنما وبنغلادش.

وصرح: ان الخطأ في الحسابات لدى ضباط سفينة كريستال للشحن وعدم خبرتهم تسببت في حادث الاصطدام بين ناقلة النفط الايرانية سانجي وسفينة الشحن الصينية.

وقال المدير العام للشؤون البحرية بمنظمة الموانئ الايرانية، ان ضباط سفينة الشحن وكوادر المراقبة وحتى لحظة الاصطدام، لم يلتفتوا الى وجود ناقلة النفط سانجي في مسارهم.

وأضاف: ان كلا السفينتين لم تنتبها لتغييرات الظروف الملاحية لدى بعضهما بعضا.

وأردف: ان سفينة كريستال كانت تستخدم النظام الآلي لتحديد المواقع كجهاز مساعد في الملاحة، وهو يعد أهم جهاز لمنع وقوع هكذا حوادث.

الجدير بالذكر، ان سفينة الشحن الصينية "كريستال" اصطدمت بتاريخ 6 كانون الثاني/ يناير 2018 بناقلة النفط الايرانية "سانجي" التي كانت ترفع العلم البنمي، وإثر هذا الحادث شب حريق ووقعت انفجارات في ناقلة النفط التي كانت تنقل مكثفات غازية الى مصفى توتال في كوريا الجنوبية، ما أسفر عن مقتل كل أفراد الطاقم البالغ عددهم 32 شخصا، 30 منهم ايرانيون و2 من بنغلادش، وقد تم العثور على أجساد 4 من الطاقم الايراني فيما تعذر العثور على سائر الأجساد.

وهنالك أربع دول معنية بهذا الحادث: ايران والصين وبنغلادش وبنما، حيث فوضت بنغلادش تمثيلها لإيران في دراسة الحادث.