اعلن متعهد مشروع تطوير المرحلة 14 من حقل بارس الجنوبي الغازي المشترك مع قطر، تدشين منصة بحرية بطاقة 500 مليون قدم مكعبة ما يعادل 14.2 مليون مترمكعب باليوم.

وأوضح حميد رضا مسعودي اليوم السبت، أن المنصة هي الاولى من نوعها في اطار المرحلة التطويرية 14 لاستخراج الغاز الحامض، وقد دشنت قبل الموعد المحدد اثر جهود مبذولة من القائمين على المشروع.

وبيّن أن الغاز الحامض المستخرج سيننقل الى اليابسة عبر انبوب بحجم 32 بوصة.

وتتولى شركة "بارس" للنفط والغاز الايرانية الاشراف على تطوير المرحلة 14 التي تستهدف انتاج 56.6 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الحامض و75 الف برميل مكثفات غاز.