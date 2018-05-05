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رقم الخبر: 218675 تاريخ النشر: أيار 05, 2018 الوقت: 15:31 الاقسام: اقتصاد  
ايران تدشن منصة بحرية للغاز بطاقة 500 مليون قدم مكعبة يوميا

ايران تدشن منصة بحرية للغاز بطاقة 500 مليون قدم مكعبة يوميا

اعلن متعهد مشروع تطوير المرحلة 14 من حقل بارس الجنوبي الغازي المشترك مع قطر، تدشين منصة بحرية بطاقة 500 مليون قدم مكعبة ما يعادل 14.2 مليون مترمكعب باليوم.
اعلن متعهد مشروع تطوير المرحلة 14 من حقل بارس الجنوبي الغازي المشترك مع قطر، تدشين منصة بحرية بطاقة 500 مليون قدم مكعبة ما يعادل 14.2 مليون مترمكعب باليوم.
وأوضح حميد رضا مسعودي اليوم السبت، أن المنصة هي الاولى من نوعها في اطار المرحلة التطويرية 14 لاستخراج الغاز الحامض، وقد دشنت قبل الموعد المحدد اثر جهود مبذولة من القائمين على المشروع.
وبيّن أن الغاز الحامض المستخرج سيننقل الى اليابسة عبر انبوب بحجم 32 بوصة.
وتتولى شركة "بارس" للنفط والغاز الايرانية الاشراف على تطوير المرحلة 14 التي تستهدف انتاج 56.6 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الحامض و75 الف برميل مكثفات غاز.
 

 

 
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مصدر الخبر: فارس
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