اعلن مساعد قائد شرطة انتاج وتبادل المعلومات في ايران العقيد حسين رمضاني عن استضافة طهران للملتقى السادس لقادة الشرطة السايبرية في آسيا واوروبا في 8 ايار/ مايو الجاري.

اعلن مساعد قائد شرطة انتاج وتبادل المعلومات في ايران العقيد حسين رمضاني عن استضافة طهران للملتقى السادس لقادة الشرطة السايبرية في آسيا واوروبا في 8 ايار/ مايو الجاري.

وقال رمضاني، انه بالنظر الى تنمية الاجواء السايبرية والتعقيدات الناجمة عن الجرائم المرتبطة لذلك فان ارساء الامن في الاجواء الافتراضية بات الهاجس الرئيسي لجميع بلدان العالم وكذلك المنظمات الدولية المعنية كالانتربول.

واضاف، انه من هذا المنطلق فان المجمع العالمي للابداعات التابع لمنظمة الاينتربول والذي يدعم المركز العالمي لمجابهة الجرائم السايبرية وفق رؤية الشرطة يقوم بعقد ملتقى سنوي لقادة الشرطة السايبرية في بلدان آسيا واوروبا في بلد بهاتين القارتين حيث ان الشرطة الايرانية السايبرية تستضيف الملتقى المقبل بفضل انجازاته المؤثرة وامتلاكه للمواصفات المطلوبة للاستضافة.