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رقم الخبر: 218671 تاريخ النشر: أيار 05, 2018 الوقت: 15:17 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
آلة حاسبة تحل مشكلة الوقت وتخبرك متى تنام!

آلة حاسبة تحل مشكلة الوقت وتخبرك متى تنام!

طورت شركة بريطانية آلة حاسبة إلكترونية غير مألوفة، تبلغك بالوقت الأنسب للخلود إلى النوم، بحيث تتجنب الشعور بالتعب عند الاستيقاظ، وذلك وفقا لدراسات علمية خاصة.

ويسمح موقع «هيلاريز» الخاص بالشركة لزواره بإدخال الوقت الذي يريدون الاستيقاظ به، واستنادا على هذه المعلومة سيحدد الموقع عدة خيارات للوقت الذي يجب أن تذهب به إلى فراشك.

وعلى سبيل المثال، إذا رغبت بالاستيقاظ الساعة السابعة صباحا، سيقترح عليك الموقع النوم عند الساعة 9:46 مساء أو 11:16 مساء أو 12:46 صباحا أو حتى 2:16 صباحا، وينصح بتجنب النوم بين هذه الأوقات.

وتقول تارا هول المتحدثة باسم موقع «هيلاريز»، إن النوم بشكل جيد لا يعني اتخاذ القرار في وقت مبكر، بل يجب اختيار «الوقت المناسب».

وتقول صحيفة «ديلي ميل» إن النوم يتكون من عدة دورات تتكون من 90 دقيقة، وإن الاستيقاظ بسبب المنبه قبل انتهاء إحدى الدورات، هو ما يجعل الشخص يشعر بالتعب.

وبحسابات الموقع، يلزم الإنسان نحو 15 دقيقة للاستغراق في النوم منذ لحظة إغماض العينين.

وتقول هول: «نستخدم معادلة تعتمد على ارتخاء الجسد بالإضافة للدراسات التي تحدد عدد الساعات المطلوبة للنوم حسب العمر، كي نحدد الساعة الأمثل للذهاب للنوم وللاستيقاظ».

وتقول الدراسات أن البالغين يحتاجون من 7 إلى 9 ساعات من النوم يوميا للبقاء أصحاء، فيما تزيد النسبة عند الأطفال إلى 11 ساعة، وتصل إلى 16 ساعة لدى الرضع.

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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