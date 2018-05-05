توجهت بعثة فريق برسبوليس الايراني الى إمارة دبي السبت، استعدادا لمواجهة فريق الجزيرة الاماراتي في اطار ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2018.

وبعد وصوله دبي ستتوجه البعثة الى العاصمة الاماراتية ابوظبي التي ستحتضن المباراة الهامة بين الفريقين مساء الاثنين.

هذا وكان برسبوليس الايراني قد تأهل من دور المجموعات اثر تصدره المجموعة الرابعة التي ضمت كل نسف قرشي الاوزبكي والوصل الاماراتي والسد القطري بجدارة برصيد 13 نقطة.