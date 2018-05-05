حطم فيلم الانيميشن الايراني «الملك الفيل» الرقم القياسي لمبيعات الافلام الكرتونية في ايران ليتربع على عرش الافلام الاكثر ايرادا في تاريخ السينما الانيميشنية في ايران.

وحصد الفيلم مبيعات تجاوزت 5 مليارات تومان في سابقة هي الاولى في تاريخ الافلام الانيميشن في ايران.

وكان الرقم القياسي السابق من نصيب فيلم «اميرة الروم» والذي انتجه فريق العمل نفسه وتناول حياة والدة الامام المهدي عجل الله فرجه الشريف.

ويعد فيلم «الملك الفيل» (فيلشاه) من بين الافلام الكرتونية الضخمة وشارك في انتاجه فريق مكون من 200 شخص، ويعد الفيلم الثاني من انتاج مؤسسة «هنر بويا» السينمائية التي سبق ونجحت في انتاج فيلم الانيميشن الشهير «اميرة الروم».

الفيلم في تسعين دقيقة وجاء في ملخصه: في غابة افريقية يولد لرئيس قطيع الفيلة دغفل (ابن) فيتوقع الجميع انه سيكون خليفة لابيه الرئيس، لكن خلافاً لكل التوقعات فإن هذا الدغفل اخرق وبدين، وجسمه الكبير يسبب المتاعب ويحطم الاشياء اينما يحل...

وقد سبق وعرض الفيلم في لبنان ولاقى اقبالاً جيداً من قبل جمهور السينما في لبنان.