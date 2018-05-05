وحضر فعاليات اختتام المهرجان جمع من سينمائيي وفناني محافظة فارس في ايران، والسيد مهدي رنجبر مدير مؤسسة الثقافة والارشاد الإسلامي في المحافظة.

ووزعت لجنة تحكيم المهرجان المتشكلة من بيروز كلانتري، نويد بورمحمد، مازيار محمدنجاد جوائز المهرجان للمشاركين المتميزين.

وكانت الجوائز كالآتي:

في قسم مسابقة الفنون التجريبية:

جائزة افضل فيلم قصير للفيلم القصير «اتكيت» للمخرج امير لشكري.

قسم مسابقة الفيلم الوثائقي:

جائزة تقديرية للفيلم القصير «النوع الثالث» للمخرج اصغر برقة واحسان اطمينان والفيلم القصير «الاثنان رابحان»، «الاثنان خاسران» للمخرجة آزادة مسيح زادة.

قسم افلام الانيميشن:

جائزة افضل فيلم وصارت من نصيب الفيلم القصير «المنظور الفارغ» للمخرج علي زارع قنات نوي.

قسم الافلام الروائية:

جائزة افضل سيناريو وكانت من نصيب كاتبة السيناريو نغين امين على فيلم «الراحل».

وجائزة افضل اخراج وحصل عليها فرزاد قبادي نجاد على فيلمه «الباقي».

وجائزة لجنة الحكام الخاصة وكانت للفيلم القصير «الجد» للمخرج محمد حسن زادة.

جائزة افضل فيلم ومنحت لفيلم «الام الميتة» للمخرج حامد نجابت.

ويذكر ان مهرجان الافلام القصيرة في شيراز اقيم من 30 ابريل الفائت الى 3 مايو الجاري في مدينة شيراز بجنوب ايران.

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اختتمت الدورة الثامنة لمهرجان الافلام القصيرة في شيراز بمنح الجواز للمتميزين.

وحضر فعاليات اختتام المهرجان جمع من سينمائيي وفناني محافظة فارس في ايران، والسيد مهدي رنجبر مدير مؤسسة الثقافة والارشاد الإسلامي في المحافظة.

ووزعت لجنة تحكيم المهرجان المتشكلة من بيروز كلانتري، نويد بورمحمد، مازيار محمدنجاد جوائز المهرجان للمشاركين المتميزين.

وكانت الجوائز كالآتي:

في قسم مسابقة الفنون التجريبية:

جائزة افضل فيلم قصير للفيلم القصير «اتكيت» للمخرج امير لشكري.

قسم مسابقة الفيلم الوثائقي:

جائزة تقديرية للفيلم القصير «النوع الثالث» للمخرج اصغر برقة واحسان اطمينان والفيلم القصير «الاثنان رابحان»، «الاثنان خاسران» للمخرجة آزادة مسيح زادة.

قسم افلام الانيميشن:

جائزة افضل فيلم وصارت من نصيب الفيلم القصير «المنظور الفارغ» للمخرج علي زارع قنات نوي.

قسم الافلام الروائية:

جائزة افضل سيناريو وكانت من نصيب كاتبة السيناريو نغين امين على فيلم «الراحل».

وجائزة افضل اخراج وحصل عليها فرزاد قبادي نجاد على فيلمه «الباقي».

وجائزة لجنة الحكام الخاصة وكانت للفيلم القصير «الجد» للمخرج محمد حسن زادة.

جائزة افضل فيلم ومنحت لفيلم «الام الميتة» للمخرج حامد نجابت.

ويذكر ان مهرجان الافلام القصيرة في شيراز اقيم من 30 ابريل الفائت الى 3 مايو الجاري في مدينة شيراز بجنوب ايران.