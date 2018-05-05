والافلام التي تمثل ايران في هذا الحدث الفني هي:

الفيلمان القصيران «آر يو واليبال» للمخرج محمد بخشي و«صوت نرجس» (صداي نرجس) للمخرج هادي رهبر.

فيلم الانيميشن «ايكي» للمخرجة برستو كاركر.

الفيلم السينمائي «بعد واحد وعشرين يوما» (بيست ويك روز بعد) للمخرج محمدرضا خردمندان.

وستنطلق فعاليات المهرجان في الأول من يونيو المقبل وتستمر حتى الثلاثين منه وترتكز فعاليات المهرجان على عرض أفلام قصيرة وانيميشن وسينمائية خاصة بالفئة العمرية مابين 4 حتى 18 عاما.