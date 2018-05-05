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رقم الخبر: 218665 تاريخ النشر: أيار 05, 2018 الوقت: 15:15 الاقسام: ثقافة وفن  
«مراسم ازاحة الستار» يسجل حضوره الدولي

«مراسم ازاحة الستار» يسجل حضوره الدولي

تأهل الانيميشن الايراني «مراسم ازاحة الستار» (مراسم برده برداري) للمخرج مهدي بوستاني للمشاركة في مهرجان «غولدن كوكر» الدولي في بلغاريا.

وسيقام المهرجان الذي تختص الدورة التاسعة منه بعرض ومنافسة افلام الانيميشن من یوم غد السابع حتى الثالث عشر من مايو/أيار الجاري.

وتعتبر هذه المشاركة الدولية الرابعة عشرة للفيلم الذي سبق ان شارك في مهرجانات «غرونوبل» الفرنسي، «دتموند» في المانيا، «موفي سكرين برو» في امريكا، «مهرجان الافلام الايرانية» في باريس، «كارتون كلاب ريميني» في ايطاليا، «نيو انيميشن» في امريكا ومهرجان DETECTIVE FILM Fest  في روسيا ومهرجان «Xiamen» الدولي لأفلام الانيميشن بالصين ومهرجان «Video babel» الدولي في بيرو و مهرجان «كرامة» لأفلام حقوق الإنسان بالأردن.

والفيلم حاصل على جائزة أفضل فيلم وثائقي من مهرجان «أثينس» الدولي للأفلام والفيديوهات بأمريكا والدبلوم الفخري من مهرجان «DETECTIVE» الدولي للأفلام بروسيا ووسام لجنة تحكيم مهرجان «NewAnimation» الدولي بامريكا.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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