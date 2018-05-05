أعادت الولايات المتحدة الامريكية نحو 3800 قطعة أثرية، بينها ألواح مسمارية سومرية ترجع إلى عام 2100 قبل الميلاد، إلى مسؤولين عراقيين في واشنطن بعد أن تم تهريبها من العراق بشكل غير مشروع إلى متجر هوبي لوبي.

وسلم مسؤولون في إدارة الهجرة والجمارك القطع الأثرية للسفير فريد ياسين في مقر إقامته بواشنطن، حيث عرضت بعض القطع على طاولة.

وأكد توماس هومان القائم بأعمال مدير إدارة الهجرة والجمارك أن بلاده ستواصل العمل على منع نهب الآثار، وضمان محاسبة من يحاولون التربح من هذه الجريمة.

ووافقت متاجر هوبي لوبي -ومقرها أوكلاهوما سيتي والمتخصصة في بيع الأعمال الفنية والتحف، في يوليو/تموز- على تسليم الآثار التي صنعت قبل نحو أربعة آلاف عام، ودفع ثلاثة ملايين دولار لتسوية دعوى مدنية أقامتها وزارة العدل الأميركية.

وذكر مدعون أن الشركة بدأت تجمع مجموعة من المخطوطات المهمة تاريخيا وغيرها من الآثار عام 2009.

وقالت هوبي لوبي إن الآثار لم يكن من المستهدف عرضها في متحف الإنجيل الذي أسسه رئيس الشركة ستيف غرين، في واشنطن عام 2016.

وتضمنت الشحنات ألواحا من الكتابة المسمارية وهي واحدة من أقدم أنظمة الكتابة في العالم، ويعود أصل الكثير منها إلى مدينة أري ساك رك وترجع إلى ما بين 2100 قبل الميلاد و1600 قبل الميلاد في الفترتين المعروفتين بوجه عام باسم سلالة أور الثالثة والعصر البابلي القديم.

وقال مسؤولون بوزارة العدل إن عملية شراء هوبي لوبي لآثار قيمتها 1.6 مليون دولار عبر تجار في الإمارات وإسرائيل «تنتهك محاذير كثيرة» وأضافوا أن الشركة تجاهلت تحذيرات بأن المقتنيات ربما نهبت من مواقع أثرية في العراق.