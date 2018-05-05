اعتبر مدرب المنتخب الاسباني للاعوام 2008-2016 دل بوسكه ان منتخب بلاده في مجموعة صعبة في مونديال 2018 وقال يجب على الاسبان عدم الاستهانة بالمنتخب الايراني.

واضاف بوسكه في حوار خاص مع وكالة انباء الجمهورية الاسلامية(ارنا) حول تقييم المجموعة الثانية في مونديال 2018 انها مجموعة صعبة ويجب عدم الاستهانة بأي منتخب فيها لانه سيفاجئك .

وتضم المجموعة الثانية في مونديال 2018 منتخبات كل من الجمهورية الاسلامية الايرانية والبرتغال واسبانيا والمغرب .

وعن المدرب الايراني 'كارلوس كي روش' وان كان على اطلاع كامل (فنيا وتكتيكيا) بمنتخاب اسبانيا والبرتغال قال 'دل بوسكه' ان معرفته بمنتخاب اسبانيا والبرتقال تعتبر من نقاط قوته والمنتخب الايراني ويجب الانتباه الى ان المنتخب الايراني احرز نتائج جيدة في المسابقات المؤهلة للمونديال ولهذا يجب عدم الاستهانة به بقيادة المدرب كارلوس كي روش.

وفيما يتعلق بالمنتخب الاسباني قال دل بوسكة انه احرز نتائج جيدة في المسابقات المؤهلة وبعدها امام منتخبات عالمية قوية فهو منتخب قوي ومتماسك ونتمنى ان يحقق نتائج جيدة في المونديال.

وكان المنتخب الاسباني قد احرز كأس العالم ولاول مرة بتاريخة في مونديال 2010 في افريقيا الجنوبية بقيادة مدربه دل بوسكه.