ستطلق قناة الكوثر الفضائية الايرانية الدورة الـ11 من مسابقة «إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا» الدولية لتلاوة القرآن الكريم بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك.

أن مسابقة «إن للمتقين مفازاً» الدولية لتلاوة القرآن هي أكبر مسابقة قرآنية تلفزيونية على مستوى العالم الاسلامي تبثّ على الهواء مباشرة وتعدّ من مبادرات قناة الكوثر الفضائية.

ويشارك في هذه المسابقة، قراء القرآن من مختلف دول العالم ويقومون بتلاوة آيات من الذكر الحكيم عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة حيث يقوم أعضاء لجنة التحكيم بتقييم مستوى تلاوة القراء المشاركين.

وتتكون لجنة التحكيم في هذه المسابقة من المحكمين الدوليين من مختلف الدول الاسلامية بما فيها ايران، مصر، سوريا، والعراق، ويتغير أعضاؤها بشكل دوري كل 8 أيام.

ويتنافس كل ليلة 5 متسابقين من 5 دول، وفي نهاية المرحلة الأولى من هذه المسابقة، سيتأهل 25 قارئاً الى المرحلة نصف النهائية ومن بین المتسابقین المتأهلين الى هذه المرحلة، سيتأهل 5 متسابقين الى المرحلة النهائية للمسابقة، وسيتنافسون للحصول على المراتب الخمس الأولى.

وسيتم عقد المرحلة النهائية للمسابقة ليلة عيد الفطر المبارك.

ويتم بثّ فعاليات هذه المسابقة كل ليلة الساعة الحادية عشر والنصف مساء بتوقيت طهران من قناة الكوثر الفضائية.