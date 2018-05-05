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رقم الخبر: 218660 تاريخ النشر: أيار 05, 2018 الوقت: 15:13 الاقسام: ثقافة وفن  
ايران واليونان تعززان التعاون المشترك في مجال الكتاب

ايران واليونان تعززان التعاون المشترك في مجال الكتاب

اعلنت ممثلة المركز الثقافي اليوناني في ايران «كاترينا بالاموتي» ان القائمين علی اقامة المعرض الدولي للكتاب في طهران سيوقعون مذكرة تفاهم للتعاون مع مسؤولي معرض تسالونيكي الدولي للكتاب في اليونان.

وفي حديث لمراسل ارنا، وصفت بالاموتي التي تزور ايران للمشاركة في المعرض الدولي للكتاب، مشاركه المركز الثقافي اليوناني في المعرض بانه يفسح المجال امام توطيد التعاون الثنائي الذي يسهم في المزيد من تعرف الشعبين الايراني واليوناني علی احده الاخر.

وفيما اشارت الی الحضارة العريقة التي تتمتع بها ايران واليونان قالت انها تأثرت بمستوی المعرض الدولي للكتاب في ايران وترجمة الكثير من القصص والاشعار اليونانية الی اللغة الفارسية رغم صعوبتها.

يذكر ان المركز الثقافي اليوناني هو مؤسسة حكومية تعمل في اطار الاتحاد الاوروبي لتعزيز العلاقات الثقافية مع دول العالم في مختلف المجالات الفنية بما فيها السينما والموسيقی والمسرح.

يشار الی ان المعرض الدولي الواحد والثلاثين للكتاب انطلق قبل ثلاثة ايام في العاصمة طهران ويستمر عشرة ايام.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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