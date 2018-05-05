يعتبر النحاس أفضل المعادن لصنع الأواني عند البدو، وذلك لتوفره بالأسواق، ويعمر مدة أطول، وهو ناقل جيد للحرارة.الأدوات الرئيسية للقهوة هي:

الدلال الثلاث وأخرى ثانوية وهي المساعدات والمحماسة والزبادي والفنجان والمصافي.

الدلة: وهي مفرد دلال، ويقال لها المعاميل، لأن القهوة تعمل بها ومنها، وسميت الدلة، لأنها موضع افتخارهم واعتزازهم، ولأنها ايضا مدللة عندهم، ويشبهونها بالفتاة الجميلة ذات الاغتناج والدلال، أو (بالغرنوق) وهو طائر صحراوي أبيض مشهور بجمال عنقه وطولها... وكما أن هذا الاسم عندهم مأخوذ من الإرشاد والهداية ففي اللغة: دل إلى الشيء وعليه أي أرشده وهداه...

الدلة: هي انية من النحاس واسعة القاعدة والفوهة، ضيقة الوسط، ذات مقبض يدوي ولها (ثعبة-فتحة)، كالقناة تصب القهوة منها بالفنجان وهي ثلاثة أحجام، الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، ولكل واحده دور في صنع القهوة متمم للآخر، ومتفرع عنه إذا صنفناها تنازلياً:

الدلة الكبيرة: وهي التي يوضع فيها الماء عند البدء بصنع القهوة، وتسمى (المطباخ، أو الطباخ) ذلك لأن الماء يغلي مع طبخ حثل القهوة القديم فيها، ويكون حجم هذه كبير قد يبلغ بعضها سعة صفيحة من الماء، أما الثانية فهي الوسطى، التي يوضع فيها مسحوق القهوة، ويصب الماء فيها بعد غليانه بالكبيرة، وذلك فوق القهوة التي يكون دورها بالغليان في الوسطى، وكلما تؤخذ كمية من ماء الكبيرة للوسطى يضاف ماء جديد بدلا منها (وتبقى قريبة من النار) لإضافتها عند الحاجة إلى الدلة الوسطى.

الوسطى: المسماة (المصفاة أو الثنوة)، لأنها مرحلة وسط، وبها يَصَفَّى الماء المأخوذ من الكبيرة، ليطبخ هنا ويغلي مع القهوة المصحونة حتى يصبح لونها قريب إلى الأشقر أو الاحمرار...

الصغيرة (المَصَب): ويوضع فيها البهار والاطياب، ثم تصب القهوة من الوسطى بعد أن (تصفى، وتركد)، وتترسب المواد العالقة بالسائل، ومن الدلة الصغيرة يتم صب القهوة لشاربيها، وتسمى الصغيرة (البكرج)، وفي المدينة يستخدمون السخان (التيرموس) بدلا من البكرج، لأنه يحتفظ بحرارة القهوة لمدة طويلة، بينما في البكرج تحتاج لنار باستمرار.

على غطاء المصب وصنبوره يوجد شكل «الغرنوق» طائر صحراوي أبيض اللون له عنق طويل وجميل وربما لأن نار الدلال تدل للتائه في الصحراء وتهديه إلى بيت البدوي.

المهباش:

أما الجُرن (المهباش) فهو أمر يعتز به صاحب البيت ويطرب له ويعتبر في الوقت نفسه وسيلة نداء لمن يسمعه من الجيران أو عابري سبيل للضيافة. ولدق الجُرن نغم يتفنن به كثير من الناس فهو بالإضافة إلى عملية طحن البن والهيل فإن عميلة الطحن هذه تتم بإيقاعات متناسقة.

ويمسى النجر، الجرن، وعبدان، الضبوح والعزّام وهو المصنوع من الخشب وخاصة خشب البطم.

والمهباش هو الشيء الأصلي عند البدو وهو المدقة الكبيرة التي يتم فيها دق القهوة بيد خاصة من الخشب أيضاً.

واختيارهم لخشب البطم انه قوي وصلب، وسهل النجارة في آن واحد، حيث يمكن لصانع المهابيش النحت والتسوية، والتجميل والزينة فيه كما يشاء، ويمتاز خشب البطم انه إذا جف لا يتشقق، وعادة يضعون قطعة الخشب المنوي صنع المهباش منها بعد قطعها مباشرة، تحت الأرض أو في الزبل حيث تتوفر رطوبة تعوض عن المفقودة، فيذبل الخشب بدل أن يجف ويتشقق لو بقي في الشمس أو العراء. وصوت النجر من أجمل الأصوات المحببه المقبولة عند البدو. خاصة لمن يجيد دق القهوة فيه.

المحماسة: وهي من المعدن، وبالذات من الحديد. بحيث تبدو كصحن مقعر ذي مقبض (عصاة) من الحديد مربوطة بالجسم المقعر بواسطة برغيين يثبتانهما معا، وعند هذا الموضع رجلان، لتتركز عليهما المحماسة، بينما في نهاية المقبض ثقب تخرج منه سلسلة أو زرد خفيف من الحديد يقبض بما يسمى (سواطة المحماسة) وهي مطرق من الحديد ينتهي، برأس مرقوق بحجم فوهة كأس الشاي الصغيرة، وبها تحرك حبات القهوة داخل المحماسة وهي على النار...توضع حبات البن بالمحماسة، وتقلب وتحرك بيد المحماسة حتى يتحول لونها الأخضر إلى أشقر أو المائل للسواد ثم توضع على قطعة قماش أو جلد، حتى يبرد، ثم تدار في المهباش، حيث تدق لتكون مسحوقا يصنع منه القهوة.

أصول تقديم القهوة

تقدم القهوة ابتداء بالميمنة – أي الجالس من جهة اليمين للمعزب خوفا من الانتقاد، وإن حضر أحد هؤلاء فله الفنجان بالشيخ أو بالكريم أو بالفارس أو بالغريب. وإذا حضر شيخان أو فارسان أو شيخا وفارسا، المضيف يتوسطهما بالفنجان الأول وعندها يكون لهما الاختيار. يصب القهوة باليد اليسرى ويقدم فنجان القهوة باليد اليمنى وبعد أن يشرب الضيف القهوة يهز الفنجان علامة الرضى والكيف والكفاية.

سكب القهوة أو سرقة الدلالة: سكب القهوة: من أنواع السرقة لصاحب البيت وسرقة الدلال معناه المس بشرف البدوي.

مس الدلال حساس للغاية فإن الدلال يمنع إخراجها من البيت ولا تصب إلا في حمي البيت. ومن لا يدخل البيت البدوي. لا يشرب القهوة. فإن لم يدخل أي مار طريق فيكتفوا بإسقائه الماء أو البن.

الجود من الموجود

أي أن الكرم حالة المعزب المادية، فإن كان ميسور الحال وقدّم شيئا كثيرا فلأن حالته المادية جيدة، وإن قدم ما تيسر فلأن حالته لا تسمح بأكثر من ذلك، فالجود من الموجود.

فقد يقدم لبن وشق تمرة، أو أحدهما، وربما خبزا واداما، وربما حليب النياق، باعتباره مادة غذائية تغني عن الماء والطعام، وقد ينحر بعضهم الجزور والأنعام الأخرى، وذلك حسب إمكاناته، وحالة الضيف، وظروف أخرى، وعادة نحر الإبل للضيوف اندثرت الآن تقريبا، وليس لها إلا بعض البقايا، إذا تستعمل في المناسبات عند زيارة رجل مهم لمنطقة بدوية، فينحرون على اسمه جملا عن كل عشيرة.