منتخب ايران بكرة المنضدة للسيدات باحتلاله المركز 41 في بطولة العالم الاخيرة يحافظ على بقائه في المستوى الثاني عالمياً.

حيث كان المنتخب الايراني قبل سنتين تأهل ولأول مرة الى هذا المستوى الذي ظل محافظاً عليه الى الان.

وفي هذه البطولة ادولية الاخيرة "بطولة العالم" وبمجيئه في المركز 41 فقد ارتقى 8 مراتب عالمياً، فقد خسر ثلاث مباريات وفاز في اثنين بمرحلة المجموعات، وفي مرحلة الحذفي فقد وصل الى الربع النهائي حيث خسر امام منتخب تشيلي 3 – 2 وخرج من المسابقات.

ومن الجدير بالذكر ان هذه البطولة بدأت في 29 نيسان ولغاية 6 من ايار الحالي في مدينة هالمستاد بالسويد، ففي دور المجموعات كانت ايران مع كل من (اسبانيا – كوبا – بورتوريكو – ليتوانيا واستراليا).