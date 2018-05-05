تلقى صناعة الخواتم المرصعة بالأحجار الكريمة في إيران رواجاً واسعاً، إذ تشهد مبيعات عالية على الرغم من أسعارها المرتفعة.. وهي من الجودة بمكان تنافس الأسواق العالمية ويعتقد أن لهذه الأحجار تأثيراً على صحة الإنسان وسلوكه، ويقال أن لها خصائص علاجية كثيرة، ما يعزز من معتقدات الناس والإقبال عليها.

تجد الخواتم الفضية تملأ واجهات بائعي المجوهرات في الأسواق.. فخواتم الفضة الإيرانية المرصعة بالأحجار الكريمة كل منها يحكي قصة زينة عبر بريقها جبال نيشابور وأفغانستان واليمن لتصل أيادي المهرة الإيرانيين، فعرفوا منذ قرون كيف يكون الحجر الكريم حلية تتراقص ألوانها في أيدي الرجال والنساء.

ويوضح بائع خواتم بالقول «لاشك فإن العقيق والياقوت والفيروز ودر النجف من أهم الأحجار الكريمة، وتصل قيمتها إلى عشرين ألف دولار أحيانا».

بكل فن تصقل الاحجار الكريمة كل يوم.. فبعد ان يصنع غالب الخاتم ويذيب الفضة فيه يبدأ مع زملائه في معمله الصغير رحلة صناعة الخواتم الإيرانية.

فيما يقول صانع خواتم «نبذل قصارى جهدنا لنصنع من الفضة والنار والحجر أجود زينة للزبائن، فالدقة التي نبذلها تنافس جودة الخواتم الآلية الموجودة اليوم في الأسواق والمزينة بأحجار زهيدة الثمن».

ولأجل خاتم واحد يقضي صناع الخواتم يوماً كاملاً لينتهي، قبل أن تتم الزخرفة والكتابة على الخواتم.

فهم ينقشون آيات من القرآن الكريم عليها، وعلى أحجارها.. كتابات تعزز معتقدات يتداولها الكثير من الناس.

وترى احدى مصممات المجوهرات «أن الأحجار الكريمة لها تأثير على صحة الإنسان وسلوكه، فمنها ما يزيد الرزق ويدفع البلاء كالفيروز، ومنها ما يناسب مواليد برج السرطان كاللؤلؤ، على أن يلبس في السبابة ليعالج أمراض المعدة».

فهذه الحلي يحرص الإيرانيين على صناعتها رغم مشقتها واقتنائها رغم ارتفاع أسعارها.