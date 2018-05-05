  • السبت ١٩ شعبان ١٤٣٩
  • السبت , مايو 05, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 218656 تاريخ النشر: أيار 05, 2018 الوقت: 15:10 الاقسام: ثقافة وفن  
الأحجار الكريمة في إيران.. جودة تنافس الأسواق العالمية
لها تأثير على صحة الإنسان وسلوكه

الأحجار الكريمة في إيران.. جودة تنافس الأسواق العالمية

تلقى صناعة الخواتم المرصعة بالأحجار الكريمة في إيران رواجاً واسعاً، إذ تشهد مبيعات عالية على الرغم من أسعارها المرتفعة.. وهي من الجودة بمكان تنافس الأسواق العالمية ويعتقد أن لهذه الأحجار تأثيراً على صحة الإنسان وسلوكه، ويقال أن لها خصائص علاجية كثيرة، ما يعزز من معتقدات الناس والإقبال عليها.

تجد الخواتم الفضية تملأ واجهات بائعي المجوهرات في الأسواق.. فخواتم الفضة الإيرانية المرصعة بالأحجار الكريمة كل منها يحكي قصة زينة عبر بريقها جبال نيشابور وأفغانستان واليمن لتصل أيادي المهرة الإيرانيين، فعرفوا منذ قرون كيف يكون الحجر الكريم حلية تتراقص ألوانها في أيدي الرجال والنساء.

ويوضح بائع خواتم بالقول «لاشك فإن العقيق والياقوت والفيروز ودر النجف من أهم الأحجار الكريمة، وتصل قيمتها إلى عشرين ألف دولار أحيانا».

بكل فن تصقل الاحجار الكريمة كل يوم.. فبعد ان يصنع غالب الخاتم ويذيب الفضة فيه يبدأ مع زملائه في معمله الصغير رحلة صناعة الخواتم الإيرانية.

فيما يقول صانع خواتم «نبذل قصارى جهدنا لنصنع من الفضة والنار والحجر أجود زينة للزبائن، فالدقة التي نبذلها تنافس جودة الخواتم الآلية الموجودة اليوم في الأسواق والمزينة بأحجار زهيدة الثمن».

ولأجل خاتم واحد يقضي صناع الخواتم يوماً كاملاً لينتهي، قبل أن تتم الزخرفة والكتابة على الخواتم.

فهم ينقشون آيات من القرآن الكريم عليها، وعلى أحجارها.. كتابات تعزز معتقدات يتداولها الكثير من الناس.

وترى احدى مصممات المجوهرات «أن الأحجار الكريمة لها تأثير على صحة الإنسان وسلوكه، فمنها ما يزيد الرزق ويدفع البلاء كالفيروز، ومنها ما يناسب مواليد برج السرطان كاللؤلؤ، على أن يلبس في السبابة ليعالج أمراض المعدة».

فهذه الحلي يحرص الإيرانيين على صناعتها رغم مشقتها واقتنائها رغم ارتفاع أسعارها.

 

 

احجار كريمةاحجار كريمة
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/5906 sec