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رقم الخبر: 218655 تاريخ النشر: أيار 05, 2018 الوقت: 15:10 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
تعرّف على نظام الصيام المتقطع لإنقاص وزنك

تعرّف على نظام الصيام المتقطع لإنقاص وزنك

تتعدد طرق ووسائل إنقاص الوزن بصورة كبيرة، وتعدد الأنظمة المختلفة أيضا والتي يعتمد بعضها على البروتينات أو النشويات أو الفاكهة فقط.

وأوضحت الدكتورة مفيدة الشلقاني اخصائية التغذية العلاجية، أن نظام الصيام المتقطع يعتمد على تنظيم الأسبوع إلى فترات صيام وفترات لتناول الطعام، من خلال تقسيم اليوم 16 ساعة يكون منهم 8 ساعات صيام ومن 4 إلى 8 ساعات الأخرى لتناول الطعام.

وأشارت اخصائية التغذية العلاجية،  أنه خلال هذا النظام يمكن شرب المياه والمشروبات خلال فترة الصيام، يمكن تحديد أوقات محددة للطعام لعدم الشعور بالجوع بسبب هرمون إنترتينمنت المسؤول عن الاحساس بالجوع.

ومن أسباب نزول الوزن في هذا النظام، أشارت طبيبة التغذية أنه يعمل على تحسن مستويات الانسولين في الجسم وانخفاضها بشكل ملحوظ، وبالتالي فإن انخفاض الأنسولين يدفع الجسم إلى التخلص من الدهون المخزنة لتعويض هذه النسبة.

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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