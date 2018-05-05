ظهرت المشاكل الدفاعية في فريق ريال مدريد هذا الموسم بشكل كبير، لاسيما في مباريات الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا، حيث لم يحقق فيهما ريال مدريد أي إنجاز يذكر هذا الموسم.

واستقبلت شباك ريال مدريد هذا الموسم الكثير من الأهداف في مختلف المسابقات، ففي الدوري الإسباني استقبلت شباكه 37 هدفًا في 34 مباراة حتى الآن، وهو رقم كبير مقارنة باسم وعراقة الملكي.

رحل اللاعب البرتغالي بيبي عن ريال مدريد في الصيف الماضي متجهًا لفريق بشكتاش التركي بعد أن قضى 10 سنوات كاملة مع الميرنجي.

وبرز بيبي مع ريال مدريد في السنوات الأخيرة، كواحد من أفضل المدافعين في العالم، وشكل ثنائيا قويا مع القائد الحالي للفريق سيرجيو راموس، ووقفا سدًا منيعًا أمام أعتى المهاجمين في أوروبا والعالم، وكان بيبي إلى جانب راموس من أبرز أسباب تحقيق ريال مدريد دوري أبطال أوروبا 3 مرات في آخر 4 مواسم.

وقد بدا دفاع ريال مدريد متأثرًا بشكل كبير برحيل الوحش البرتغالي بيبي، والذي انتهى عقده مع الفريق الصيف الماضي، ولم يتوصل لاتفاق مع إدارة النادي لتجديده.

على الرغم من رحيل بيبي الصيف الماضي، إلا أن زين الدين زيدان، رفض التعاقد مع أي مدافع، وأعاد فقط اللاعب الشاب خيسوس فاييخو من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

واعتمد زيدان على اللاعبين الشباب في الدفاع، مثل ثيو هيرنانديز وفاييخو وأشرف حكيمي، مع تصعيد بعض لاعبي الفريق الثاني في بعض المباريات وخاصة بالكأس.

ولم ينجح هؤلاء في تعويض غياب الأساسيين خاصة كارفاخال ومارسيلو، وكذلك راموس أو فاران.